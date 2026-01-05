Jaldo volvió a respaldar la captura de Maduro: "Esto es poner la cara contra los narco criminales y los terroristas"

Y fundamentó la razón por la cual decidió expresarse respecto a la misión del país norteamericano en Venezuela. "Por ahí algunos no opinan o no se quieren jugar, o tienen miedo. Pero no hay que tenerle miedo al terrorismo, ni a quienes comercializan droga, como es el caso de este dictador que hoy está preso en los EEUU. Y está preso no porque se invadió un país", explicó. Y señaló que hubo una operación militar con orden judicial. "(Maduro) tiene pedido de captura de los Estados Unidos, y tiene juicios pendientes en la República Argentina. O sea, acá no hay víctima ni hay invasión", indicó.