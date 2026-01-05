Jaldo volvió a respaldar la captura de Maduro: "Esto es poner la cara contra los narco criminales y los terroristas"

El gobernador Osvaldo Jaldo reiteró desde San Pedro de Colalao el respaldo brindado este fin de semana, a través de LA GACETA, al operativo militar que llevó adelante Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
"No podemos desconocer lo que está pasando en nuestra querida América Latina, en nuestro hermano país de Venezuela. Y esto no es una cuestión ideológica, de ser de derecha o de izquierda; tampoco es una cuestión partidaria. Acá hay un problema: el presidente de un país lamentablemente se ha excedido de la Constitución, no ha respetado la ley. Y lo que es peor, ha convertido a ese país en un centro logístico y de distribución de sustancias tóxicas, en un lugar donde se radican muchos terroristas que ya hicieron daño a la Argentina", expresó el mandatario ante una consulta de la prensa.
Y fundamentó la razón por la cual decidió expresarse respecto a la misión del país norteamericano en Venezuela. "Por ahí algunos no opinan o no se quieren jugar, o tienen miedo. Pero no hay que tenerle miedo al terrorismo, ni a quienes comercializan droga, como es el caso de este dictador que hoy está preso en los EEUU. Y está preso no porque se invadió un país", explicó. Y señaló que hubo una operación militar con orden judicial. "(Maduro) tiene pedido de captura de los Estados Unidos, y tiene juicios pendientes en la República Argentina. O sea, acá no hay víctima ni hay invasión", indicó.
Jaldo remarcó que será la Justicia la que definirá si el líder chavista resulta "inocente o absuelto", pero aclaró que es fundamental avanzar contra los grupos delictivos que operan en la región. "Por eso públicamente me expresé a favor de la operación de extracción del dictador Maduro. Esto es combatir y poner la cara contra el narcotráfico, los narco criminales y todos aquellos terroristas que tanto daño nos vienen haciendo en el mundo", añadió.