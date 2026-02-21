Secciones
“Salió gritando y pidió ayuda”: cómo fue el rescate del joven tucumano que fue encontrado en Neuquén

El hallazgo de Salvador Álvarez Cano se produjo en un cañadón, en un sector donde la noche del jueves se habían detectado huellas.

RESCATE. Salvador Álvarez Cano, de 32 años, fue encontrado tras varios días de búsqueda. RESCATE. Salvador Álvarez Cano, de 32 años, fue encontrado tras varios días de búsqueda. FOTO/LMNEUQUÉN.
Hace 2 Hs

Se conocieron en las últimas horas detalles clave sobre cómo fue encontrado el tucumano que había desaparecido en el sur del país. Se trata de Salvador Álvarez Cano (32) quien fue hallado con vida en Neuquén tras un intenso operativo de búsqueda.

El hallazgo se produjo en un cañadón, en un sector donde la noche del jueves se habían detectado huellas. Brigadistas especializados lograron seguir el rastro hasta dar con el joven. 

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Ailín Scalella, pareja del joven, explicó que al momento de ser encontrado estaba desorientado, deshidratado y debíl. Ante esa situación, fue trasladado al Hospital de San Martín de los Andes para su evaluación médica.

En tanto, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, informó  que el propio Salvador manifestó que sabía que lo estaban buscando y, tras ver a los rescatistas, decidió salir y pedir ayuda.

Cómo fue el operativo y el momento del hallazgo 

El coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, Miguel Poblete, aportó detalles clave sobre el momento del hallazgo. Explicó que durante la noche del jueves había quedado pendiente el seguimiento de un rastro que no pudo continuarse por la oscuridad y las condiciones del terreno.

Ayer, a primera hora, se organizó una triangulación del sector estratégico que permitió cerrar el perímetro de búsqueda en el área donde finalmente fue encontrado el joven. Poblete destacó que el propio Salvador facilitó el rescate al salir gritando y pedir ayuda.

“Él salió gritando y pidió ayuda”, afirmó el oficial, en diálogo con LM Neuquén. Y agregó que los primeros en llegar hasta su ubicación fueron tres brigadistas de incendios de Junín de los Andes, con base en Villa Traful.  Luego se sumaron los equipos de coordinación.

La búsqueda de Álvarez Cano demandó un amplio operativo con participación de la Policía de Neuquén, brigadistas de Manejo del Fuego, Prefectura, el GEOP y equipos de la Secretaría de Emergencias, bajo el mando del comisario mayor Guillermo Alfaro, director de Lagos del Sur. Además, colaboraron efectivos de la provincia de Río Negro con la Brigada de Canes.

Las tareas incluyeron rastrillajes por aire, tierra y agua, con drones con cámaras térmicas, un helicóptero y embarcaciones que recorrieron el río.

Tras ubicarlo, se organizó la extracción aérea. El personal ascendió con el joven hasta una superficie más alta para permitir el descenso del helicóptero y concretar el traslado. Desde allí fue derivado directamente a San Martín de los Andes para su atención médica.

