“Salió gritando y pidió ayuda”: cómo fue el rescate del joven tucumano que fue encontrado en Neuquén

La búsqueda de Álvarez Cano demandó un amplio operativo con participación de la Policía de Neuquén, brigadistas de Manejo del Fuego, Prefectura, el GEOP y equipos de la Secretaría de Emergencias, bajo el mando del comisario mayor Guillermo Alfaro, director de Lagos del Sur. Además, colaboraron efectivos de la provincia de Río Negro con la Brigada de Canes.