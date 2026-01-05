Nicolás Maduro ante la Justicia: qué dijo en su primera audiencia en Estados Unidos

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados este lunes a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para enfrentar la lectura de cargos. El acto procesal estuvo a cargo del magistrado Alvin Hellerstein y tuvo como objetivo principal confirmar la identidad de los imputados.
Durante la audiencia, Maduro pronunció una serie de declaraciones destinadas a desconocer la legitimidad de su captura y a reafirmar su condición política frente al tribunal.
Entre las frases textuales pronunciadas por el ex líder venezolano ante el juez se destacaron las siguientes:
- “Soy el presidente de la República de Venezuela”
- “Estoy secuestrado”
- “No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí, soy un hombre decente”
- “Prefiero leerlo personalmente”, en referencia al escrito de acusación
- “Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra”
El dirigente chavista habló en español, con la asistencia de un intérprete profesional durante toda la sesión. En un momento, Maduro intentó relatar las circunstancias de su aprehensión en su residencia particular, pero fue interrumpido de inmediato por el magistrado. Hellerstein aclaró que la audiencia solo requería la verificación de su identidad.
Durante la comparecencia, el imputado vistió una camisa azul marino sobre un uniforme naranja de prisión y utilizó auriculares negros para la traducción simultánea. Al finalizar el encuentro, Maduro miró directamente a un asistente que lo increpó desde el público y volvió a reiterar su condición de detenido forzoso.
Maduro, ante la Justicia de EEUU: ¿cuáles son los cargos que se le imputan?
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, bajo la conducción de Jay Clayton, presentó una acusación por delitos graves vinculados al comercio internacional de estupefacientes. El expediente judicial menciona una conspiración narcoterrorista y la planificación para introducir cargamentos de cocaína en los Estados Unidos.
Según las investigaciones, el dirigente estaría vinculado con organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa, Los Zetas y las FARC. El documento oficial describe una asociación delictiva de larga data destinada a facilitar el tráfico de sustancias ilícitas bajo la protección del poder político en Caracas.
En caso de recibir una sentencia condenatoria, Maduro enfrenta penas que van desde los 30 años de prisión hasta la cadena perpetua. El acusado negó todas las imputaciones previas y sostuvo que las denuncias responden a intereses externos sobre los recursos petroleros de su país.