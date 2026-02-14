"Quique" Felman, bajo investigación en Estados Unidos: cómo empezó la causa y en qué instancia está

La investigación apunta a presuntas maniobras de lavado de activos que involucrarían a ex jugadores, personas cercanas a futbolistas y periodistas deportivos que habrían actuado como intermediarios . El caso estaría relacionado con invitaciones a figuras del deporte para realizar presencias en casinos de Las Vegas, bajo determinadas condiciones de juego y con movimientos de dinero que despertaron sospechas en la Justicia estadounidense, según detalló la Agencia Noticias Argentinas .