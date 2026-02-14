Secciones
"Quique" Felman, bajo investigación en Estados Unidos: cómo empezó la causa y en qué instancia está

El periodista deportivo fue detenido en Miami por presuntas maniobras financieras. Qué hipótesis analiza la Justicia.

El periodista deportivo Enrique "Quique" Felman, conocido por su labor en TyC Sports, fue detenido a comienzos de febrero en Miami, Estados Unidos, en el marco de una investigación federal por presunto lavado de activos vinculado a casinos de Las Vegas. La noticia trascendió públicamente luego de que el periodista Ángel de Brito la difundiera en redes sociales. 

La investigación apunta a presuntas maniobras de lavado de activos que involucrarían a ex jugadores, personas cercanas a futbolistas y periodistas deportivos que habrían actuado como intermediarios . El caso estaría relacionado con invitaciones a figuras del deporte para realizar presencias en casinos de Las Vegas, bajo determinadas condiciones de juego y con movimientos de dinero que despertaron sospechas en la Justicia estadounidense, según detalló la Agencia Noticias Argentinas .

Algunos medios nacionales señalaron que la situación de Felman se habría originado por una deuda con un casino, aunque esa versión no fue confirmada oficialmente y convive con la hipótesis principal vinculada al presunto lavado de activos .

La investigación y el rol que se le atribuye

De acuerdo con la información difundida, los periodistas deportivos habrían funcionado como nexo para acercar a futbolistas y exjugadores a determinados casinos, en un esquema que incluía pagos por presencias y reglas específicas de participación. La Justicia de Estados Unidos puso la lupa sobre transferencias millonarias y movimientos financieros asociados a esas actividades .

En paralelo, fuentes cercanas al caso indicaron que la investigación continúa su curso administrativo en territorio estadounidense.

La liberación y el regreso al país

En las últimas horas, se confirmó que Felman recuperó la libertad tras presentar documentación para justificar los movimientos de dinero observados. Según consignó Cadena 3, el periodista fue liberado y tiene previsto regresar a la Argentina este domingo .

En la misma línea, otros portales señalaron que, pese a que la causa seguiría abierta, no existirían impedimentos para que abandone Estados Unidos y vuelva al país en las próximas horas

