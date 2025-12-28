Escándalo en la AFA: la empresa que maneja los ingresos internacionales de la entidad aparece como su mayor deudora en los balances oficiales

Sin embargo, el dato que dejó el balance fue otro. A pesar de que la relación comercial entre la AFA y TourProdEnter se inició en 2021, el nombre de la empresa apareció por primera vez en los estados contables oficiales recién dos años y medio después, ya convertida en el mayor deudor individual del organismo. Consultados por La Nación sobre ese punto, voceros de la AFA no brindaron precisiones.