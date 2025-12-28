Escándalo en la AFA: la empresa que maneja los ingresos internacionales de la entidad aparece como su mayor deudora en los balances oficiales

La documentación contable presentada por la Asociación del Fútbol Argentino ante la Inspección General de Justicia encendió señales de alerta sobre el manejo de sus ingresos internacionales. Según reveló una investigación del diario La Nación, la empresa que fue autorizada por la propia AFA como su representante comercial exclusiva en el exterior figura, al mismo tiempo, como una de las principales deudoras del organismo que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
El trabajo periodístico, firmado por Ignacio Grimaldi, Nicolás Pizzi y Hugo Alconada Mon, expone una situación llamativa ya que mientras en Estados Unidos la firma TourProdEnter LLC registró movimientos por cientos de millones de dólares en cuentas bancarias, en los balances oficiales de la AFA aparece con una deuda millonaria pendiente.
De acuerdo con el balance cerrado al 30 de junio de 2024 y presentado ante la Inspección General de Justicia, TourProdEnter le debía a la AFA $13.296 millones, una cifra equivalente a unos US$14,5 millones al tipo de cambio oficial de ese momento. Ese monto la ubicó al tope del listado de “empresas de sponsorización por contratos” con créditos a cobrar, muy por encima de compañías históricas del fútbol argentino.
La información surge de documentos a los que accedió La Nación, y que fueron aprobados en una asamblea encabezada por Tapia, con la firma del tesorero Pablo Toviggino y del entonces secretario general Víctor Blanco. En ese encuentro, realizado en octubre de 2024, Tapia celebró el rumbo económico de su gestión y habló de una etapa de “refundación” del fútbol argentino.
Sin embargo, el dato que dejó el balance fue otro. A pesar de que la relación comercial entre la AFA y TourProdEnter se inició en 2021, el nombre de la empresa apareció por primera vez en los estados contables oficiales recién dos años y medio después, ya convertida en el mayor deudor individual del organismo. Consultados por La Nación sobre ese punto, voceros de la AFA no brindaron precisiones.
TourProdEnter LLC fue constituida en Florida en 2021 y, apenas cuatro meses después, quedó habilitada como “Agente Comercial Exclusivo para el exterior” de la AFA. El acuerdo se dio en un contexto de cepo cambiario, crecimiento del valor comercial de la Selección tras la Copa América de Brasil y, poco después, la consagración en el Mundial de Qatar.
Detrás de la firma aparece Erica Gillette, pareja del empresario teatral y exdiputado bonaerense Javier Faroni, una figura con vínculos políticos y cercanía con el entorno dirigencial. Aunque ni Tapia ni Toviggino figuran formalmente como titulares de la empresa, la investigación periodística detectó coincidencias entre los movimientos financieros de TourProdEnter y actividades oficiales vinculadas a la AFA y a la Selección.
Según documentación calificada como “confidencial”, la empresa recolectó más de US$260 millones entre 2022 y 2025 en cuentas de cuatro bancos estadounidenses. Solo una parte de esos fondos habría sido transferida a la AFA para cubrir gastos institucionales, mientras que otros montos fueron derivados a sociedades sin actividad visible o a estructuras radicadas en jurisdicciones de baja transparencia fiscal.
Hasta su última presentación ante la IGJ, la AFA agrupaba a sus patrocinadores bajo la categoría genérica de “deudores varios”, sin detallar nombres ni montos individuales. Esa práctica cambió en el balance de 2024, cuando TourProdEnter apareció identificada con una deuda de más de $13 mil millones.
En comparación, la segunda empresa en el listado, Torneos y Competencias, figuró con un pasivo muy inferior, de $227 millones, mientras que Sur Finanzas Group, vinculada al financista Ariel Vallejo, apareció con $103 millones. La diferencia de escala dejó a TourProdEnter claramente destacada.
Desde la IGJ, su titular Daniel Vítolo explicó que la normativa exige desagregar las partidas de “significación relativa” para facilitar la interpretación de los estados contables. Si bien la falta de información detallada no implica necesariamente una irregularidad, sí abre una zona gris que ahora es observada con atención por los organismos de control.
El propio Tapia había destacado en presentaciones anteriores la búsqueda del “fair play financiero” y la renegociación de contratos con sponsors como uno de los pilares de su gestión. Los números respaldan parte de ese discurso porque los ingresos por sponsorización crecieron con fuerza tras el Mundial de Qatar y contribuyeron a un superávit récord para la AFA en 2023.
Sin embargo, la investigación también expone que ese crecimiento convivió con créditos impagos. Incluso seis meses después de la consagración en Qatar, la AFA reconocía en sus balances que aún quedaban montos pendientes de pago, incluidos premios a los jugadores del seleccionado campeón del mundo.
La publicación de esta segunda investigación se dio en un contexto judicial cada vez más complejo para la conducción del fútbol argentino. Días antes, Tapia y Toviggino habían sido imputados en una causa por presunta retención indebida de aportes jubilatorios, con una deuda estimada en más de $19 mil millones.
Así, el dato contable sobre TourProdEnter no aparece aislado. Se suma a una serie de causas, denuncias y pedidos de información que mantienen a la AFA bajo una fuerte presión institucional, mientras la Justicia y los organismos de control avanzan sobre el circuito financiero que rodea a la entidad.
El escenario abre interrogantes que todavía no tienen respuesta pública. Por qué la principal empresa recaudadora del exterior figura como la mayor deudora en los balances locales, cómo se explica el desfase entre los ingresos en dólares y los registros contables en la Argentina, y qué impacto tendrá todo esto en las investigaciones en curso, son preguntas que, por ahora, siguen abiertas.