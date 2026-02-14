Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”

Mendoza

En paralelo, la visita prevista a Mendoza -destino inicialmente programado para febrero- fue suspendida luego de que Milei recibiera una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para participar del Consejo de la Paz que se celebrará el 19 de febrero en Washington D. C.. A pesar de la cancelación, dirigentes libertarios trabajan para reprogramar la agenda en la provincia cuyana ante los reiterados pedidos de la dirigencia local, que reclama la presencia tanto del jefe de Estado como de la titular del partido.