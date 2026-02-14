Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”

En el marco del “Tour de la gratitud”, la estrategia con la que La Libertad Avanza busca consolidar su presencia en el interior del país de cara a la campaña por la reelección de Javier Milei rumbo a 2027, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habrían elegido a Tucumán como destino para el tercer mes del año.
Según informó “Infobae”, el mandatario participaría el 19 de marzo de un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, entidad que tiene como director de formación al ex candidato Manuel Guisone. Hasta el momento no se confirmaron actividades partidarias vinculadas a la visita presidencial, aunque no descartan que puedan definirse en los días previos al encuentro. La última presencia de autoridades del Ejecutivo nacional en la provincia se remonta a octubre pasado, cuando encabezaron una caravana en Yerba Buena, en la antesala de los comicios de medio término.
Mendoza
En paralelo, la visita prevista a Mendoza -destino inicialmente programado para febrero- fue suspendida luego de que Milei recibiera una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para participar del Consejo de la Paz que se celebrará el 19 de febrero en Washington D. C.. A pesar de la cancelación, dirigentes libertarios trabajan para reprogramar la agenda en la provincia cuyana ante los reiterados pedidos de la dirigencia local, que reclama la presencia tanto del jefe de Estado como de la titular del partido.
Sin fecha confirmada, en el espacio oficialista reconocen además la necesidad de atender la demanda interna y ampliar la presencia territorial del partido. En ese contexto, la próxima escala del recorrido después de Tucumán sería La Pampa, una de las pocas jurisdicciones que quedó fuera del cronograma previsto para la campaña electoral de 2025.