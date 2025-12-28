Escándalo en AFA: quién es Javier Faroni, el productor teatral que pasó a manejar negocios millonarios vinculados al fútbol

La relación entre Faroni y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, no es nueva ni casual. En enero de 2023, en plena temporada teatral de Mar del Plata, Tapia apareció sorpresivamente en el escenario del teatro donde se representaba la obra “El divorcio”, producida por Faroni. El ingreso del titular de la AFA con la Copa del Mundo de Qatar 2022, al ritmo de “Muchachos”, fue celebrado como un gesto festivo. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese episodio quedó resignificado porque Tapia había sido invitado por el propio productor, con quien mantiene una relación personal.