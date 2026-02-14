Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

A pocos metros, un grupo numeroso se acomodaba las medias obligatorias. Maia, de 12 años, llegó con su hermana Malena, de 10, su primo Alonso, de tres, Genaro, de siete, y su amigo Leandro, de ocho años. “No sabía que el inflable era tan grande. Solo lo vi por fotos y pensé que no iba a ser tan largo. Creo que puedo hacerlo rápido”, expresó y dijo que la invitación llegó por redes sociales. “Mis tíos nos invitaron. Me dijeron que lo vieron por internet y vinimos. Estoy entusiasmada pero también nerviosa”, confesó. Sobre el circuito, adelantó: “Hay muchos obstáculos, se empieza por un lado y se termina en la bota, que es lo último. Son muchas vueltas”.