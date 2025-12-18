El peronismo no descarta judicializar el debate en el Senado por la reforma laboral

Desde la oposición, Mayans fue tajante al señalar que el proyecto “nació torcido” y calificó el accionar oficialista como una herramienta para justificar la “incompetencia” en el manejo legislativo. El senador advirtió que, de mantener esta metodología de trabajo, el destino de la ley será inevitablemente el Poder Judicial. Según el bloque de Unión por la Patria (UP), la conformación de las comisiones fue arbitraria y no contó con una sesión previa que legitimara el llamado, ignorando las propuestas de consenso planteadas el año anterior.