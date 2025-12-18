Secciones
El peronismo no descarta judicializar el debate en el Senado por la reforma laboral

El peronismo impugnó la conformación de la comisión de Trabajo, mientras que LLA ratificó la agenda de trabajo impuesta.

Hace 4 Hs

El Senado de la Nación vivió horas de extrema fricción política tras el inicio del tratamiento del proyecto de reforma laboral en sesiones extraordinarias. La decisión del oficialismo de avanzar con el debate sin haber obtenido el consenso de la totalidad de los bloques profundizó la crisis institucional en la Cámara alta. Esta falta de acuerdo anterior dejó al descubierto una fractura política que amenaza con paralizar la actividad legislativa y trasladar la discusión parlamentaria a los tribunales.

El conflicto estalló durante la conformación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, un órgano clave para el avance de la iniciativa impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA). El foco de la disputa estuvo protagonizado por la senadora oficialista Patricia Bullrich y el referente peronista José Mayans. El legislador formoseño impugnó formalmente el procedimiento de constitución de la comisión, denunciando una violación sistemática del reglamento interno y de la Constitución Nacional por parte de la presidencia del cuerpo.

Desde la oposición, Mayans fue tajante al señalar que el proyecto “nació torcido” y calificó el accionar oficialista como una herramienta para justificar la “incompetencia” en el manejo legislativo. El senador advirtió que, de mantener esta metodología de trabajo, el destino de la ley será inevitablemente el Poder Judicial. Según el bloque de Unión por la Patria (UP), la conformación de las comisiones fue arbitraria y no contó con una sesión previa que legitimara el llamado, ignorando las propuestas de consenso planteadas el año anterior.

Por su parte, Patricia Bullrich desestimó la acusación de la oposición y defendió la validez del proceso parlamentario. Sin entrar en discusiones reglamentarias profundas, la senadora instó a continuar con el orden del día para la elección de autoridades. Una vez designada como presidenta de la comisión, Bullrich procedió a ratificar la agenda de trabajo de manera contundente, ignorando las quejas a viva voz de sus pares opositores en un clima de evidente hostilidad.

Rechazo y convocatoria

Los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a la CGT y las dos vertientes de la CTA, marcharán juntos el día de hoy a Plaza de Mayo contra la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, y al rumbo general de la política económica y social del gobierno de Javier Milei.

