Reforma laboral: el secretario de Trabajo afirmó que “se va a aplicar para los nuevos contratos”

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aclaró que la reforma laboral legisla “hacia adelante y no toca ningún derecho ni para los trabajadores que ya están, ni para los nuevos”
Así, el funcionario contradijo las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien el viernes pasado aclaró que la reforma laboral abarcará a todos los contratos y no solo a los que se celebren a partir de su sanción.
“Se va a generar muchísimo trabajo y se va a mejorar la actividad” de la economía, porque “hace mucho tiempo que no se genera trabajo genuino y formal en la Argentina”, aseguró Cordero en en declaraciones radiales.
También sostuvo que las expectativas de que se apruebe el proyecto “son enormes”, porque es una iniciativa “pensada para las pymes y para el trabajador” y, “especialmente, para los jóvenes que buscan ingresar al mundo del trabajo”.
“Cuando se pierde la confianza no se contrata a un trabajador nuevo, porque el riesgo de contratar es infinitamente mayor a los beneficios que uno puede tener”. “Esta es una reforma que va hacia adelante, no toca ningún derecho ni para los que están, ni para los nuevos trabajadores; las indemnizaciones continúan, esto es importante de aclarar, porque se ha dicho que se rebajan y no es así”, subrayó.
Por último, el titular de Trabajo sostuvo que “muchos gremios están entusiasmados con esta reforma” y señaló: “Hay un sindicalismo que verdaderamente toma conciencia y se da cuenta de que la Argentina necesita generar empleo genuino”.
“Lo primero que hay que entender es que la reforma es extremadamente positiva para todos, con la intención clara de que no se toque ni un solo derecho esencial de los trabajadores”, aseveró.