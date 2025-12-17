Secciones
Política

Reforma laboral: el secretario de Trabajo afirmó que “se va a aplicar para los nuevos contratos”

“Se va a generar muchísimo trabajo y se va a mejorar la actividad”, sostuvo Julio Cordero.

Reforma laboral: el secretario de Trabajo afirmó que “se va a aplicar para los nuevos contratos”
Hace 1 Hs

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aclaró que la reforma laboral legisla “hacia adelante y no toca ningún derecho ni para los trabajadores que ya están, ni para los nuevos” 

Así, el funcionario contradijo las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien el viernes pasado aclaró que la reforma laboral abarcará a todos los contratos y no solo a los que se celebren a partir de su sanción.

“Se va a generar muchísimo trabajo y se va a mejorar la actividad” de la economía, porque “hace mucho tiempo que no se genera trabajo genuino y formal en la Argentina”, aseguró Cordero en en declaraciones radiales.

La CGT cuestionó en el Senado la reforma laboral: “Tiene grandes problemas de constitucionalidad este proyecto de ley”

La CGT cuestionó en el Senado la reforma laboral: “Tiene grandes problemas de constitucionalidad este proyecto de ley”

También sostuvo que las expectativas de que se apruebe el proyecto “son enormes”, porque es una iniciativa “pensada para las pymes y para el trabajador” y, “especialmente, para los jóvenes que buscan ingresar al mundo del trabajo”.

“Cuando se pierde la confianza no se contrata a un trabajador nuevo, porque el riesgo de contratar es infinitamente mayor a los beneficios que uno puede tener”.  “Esta es una reforma que va hacia adelante, no toca ningún derecho ni para los que están, ni para los nuevos trabajadores; las indemnizaciones continúan, esto es importante de aclarar, porque se ha dicho que se rebajan y no es así”, subrayó.

Reforma laboral: Avila pidió por obreros golondrinas, periodistas y trabajadores de plataformas

Reforma laboral: Avila pidió por obreros golondrinas, periodistas y trabajadores de plataformas

Por último, el titular de Trabajo sostuvo que “muchos gremios están entusiasmados con esta reforma” y señaló: “Hay un sindicalismo que verdaderamente toma conciencia y se da cuenta de que la Argentina necesita generar empleo genuino”.

“Lo primero que hay que entender es que la reforma es extremadamente positiva para todos, con la intención clara de que no se toque ni un solo derecho esencial de los trabajadores”, aseveró.

Temas TucumánBuenos AiresLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Motosierra en la Jefatura de Gabinete: suspenden el uso de autos y choferes oficiales

Motosierra en la Jefatura de Gabinete: suspenden el uso de autos y choferes oficiales

Qué dice el decreto que declara el asueto en la Administración Pública de Tucumán

Qué dice el decreto que declara el asueto en la Administración Pública de Tucumán

Lo más popular
“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”
1

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027
2

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán
3

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas
4

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas

En marzo comenzará el juicio contra Soto y Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos
5

En marzo comenzará el juicio contra Soto y Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria
6

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

Más Noticias
La senadora Sandra Mendoza cambió de bloque, aunque permanece en el peronismo

La senadora Sandra Mendoza cambió de bloque, aunque permanece en el peronismo

En marzo comenzará el juicio contra Soto y Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos

En marzo comenzará el juicio contra Soto y Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos

Presupuesto 2026: Jaldo explicó el voto en disidencia del bloque Independencia y ratificó el respaldo a discapacidad y educación

Presupuesto 2026: Jaldo explicó el voto en disidencia del bloque Independencia y ratificó el respaldo a discapacidad y educación

Qué dice el decreto que declara el asueto en la Administración Pública de Tucumán

Qué dice el decreto que declara el asueto en la Administración Pública de Tucumán

Desde el viernes rige el boleto a $1.250 en las líneas urbanas de San Miguel de Tucumán

Desde el viernes rige el boleto a $1.250 en las líneas urbanas de San Miguel de Tucumán

Paro de controladores aéreos: cronograma de la medida de fuerza y qué vuelos se verán afectados

Paro de controladores aéreos: cronograma de la medida de fuerza y qué vuelos se verán afectados

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

El Gobierno nacional se acercó a la aprobación del Presupuesto 2026

El Gobierno nacional se acercó a la aprobación del Presupuesto 2026

Comentarios