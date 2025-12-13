El Gobierno rechaza los cuestionamientos opositores y avanzará con la reforma laboral en el Senado

“Podía ingresar por el Senado una norma que, si bien se vinculaba con contribuciones, formaba parte de un cuerpo normativo que no era esencialmente tributario”, explicó una fuente del Ejecutivo al referirse al principio de legalidad en materia impositiva. Y agregó: “La Corte no interpretó el entonces artículo 44, actual artículo 52, como una regla genérica para todo proyecto que se vincule con lo impositivo, sino que admitió que cuando su objeto principal no era sobre contribuciones, podía iniciar el proceso de formación de la ley por la Cámara Alta”.