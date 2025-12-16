Reforma laboral: el Gobierno nacional acelera y busca capitalizar el desgaste del mercado de trabajo

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que el objetivo es sancionar la reforma “antes de fin de año” y señaló que ya hay conversaciones con bloques no kirchneristas. Además, rechazó que la iniciativa genere desfinanciamiento en las obras sociales sindicales o en la Anses. “Si se blanquea el 43% de trabajadores que hoy está en la informalidad, habrá más aportes y más recursos”, sostuvo, y aseguró que la reducción de cargas laborales permitiría ampliar la formalidad, con mayor financiamiento para jubilaciones y obras sociales.