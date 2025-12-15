Diputados convocó a sesión para el miércoles y debatirá el Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo miércoles, a partir de las 14, con el objetivo de inaugurar formalmente el período de sesiones extraordinarias y debatir tres de los principales proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. El eje central de la jornada será el tratamiento del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026.
La convocatoria se conoció este lunes, en simultáneo con el inicio de las primeras reuniones de comisiones en la Cámara baja, donde comenzó a delinearse el debate de las iniciativas incluidas en el temario extraordinario. Además del proyecto de Presupuesto, los diputados analizarán la reforma del Régimen Penal Tributario -conocida como Inocencia Fiscal- y la ley de compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria, que establece la obligación de proyectar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe expresamente la generación de déficits financieros.
En este contexto, la ley de gastos aparece como una de las iniciativas con mayores posibilidades de ser aprobada dentro del conjunto de proyectos impulsados por el Ejecutivo para este período legislativo extendido. Si bien La Libertad Avanza (LLA) incrementó significativamente su volumen legislativo tras las elecciones de octubre pasado, el oficialismo no cuenta con quórum propio ni con mayoría absoluta en Diputados ni en el Senado, ni tampoco con gobernadores provinciales alineados, un dato que condiciona la estrategia parlamentaria.
Según publicó Infobae, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzó en el armado de la ingeniería de distribución de comisiones que intervendrán durante las sesiones extraordinarias. En ese marco, el oficialismo logró constituir las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, clave para el tratamiento de los proyectos centrales. La intención es obtener dictamen durante este martes para habilitar el debate en el recinto.
Las presidencias de ambas comisiones quedaron en manos de diputados de La Libertad Avanza: Alberto Benegas Lynch continuará al frente de Presupuesto y Hacienda, mientras que Laura Rodríguez Machado ratificó su cargo en Legislación Penal. En ambos casos, el kirchnerismo decidió dejar en stand by sus lugares de conducción.
Para este martes a las 10, la diputada cordobesa Rodríguez Machado convocó a la comisión de Legislación Penal para iniciar el análisis del proyecto de Inocencia Fiscal. Además, se prevé un plenario conjunto con Presupuesto y Hacienda a partir de las 15.
Con este cronograma, el Poder Ejecutivo apunta a acelerar los tiempos parlamentarios para girar cuanto antes el proyecto aprobado a la Cámara de Senadores, donde el debate podría extenderse. El objetivo oficial es dictaminar el viernes y dejar la iniciativa en condiciones de sanción definitiva para el sábado 27 o el lunes 29 de diciembre.
Mientras tanto, el Senado concretará este martes, desde las 11, una reunión de Labor Parlamentaria en la que los jefes de bloque definirán la hoja de ruta para la reforma laboral. En una primera instancia, se debatirá el reparto de bancas en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. Luego, la presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, buscará obtener un dictamen el viernes sobre el proyecto de Modernización Laboral, con la intención de tratarlo en conjunto con el Presupuesto.
El temario de las sesiones extraordinarias
El Poder Ejecutivo dispuso que el Congreso de la Nación continúe en funciones entre el 10 y el 30 de diciembre de 2025. Además de los proyectos que ya comenzaron a discutirse, el temario de las sesiones extraordinarias incluye otras iniciativas relevantes.
En materia judicial, se incorporó la propuesta de Reforma del Código Penal, que prevé actualizar definiciones y penas para distintos delitos, en línea con los estándares contemporáneos impulsados por el Gobierno nacional.
El paquete legislativo también contempla el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que propone modificaciones a la Ley 26.639 vigente. Desde el ámbito ambiental advirtieron sobre el impacto potencial que estos cambios podrían tener en la protección de los ecosistemas de alta montaña, uno de los puntos que promete generar un debate intenso en el Congreso.