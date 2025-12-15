Diputados convocó a sesión para el miércoles y debatirá el Presupuesto 2026

Mientras tanto, el Senado concretará este martes, desde las 11, una reunión de Labor Parlamentaria en la que los jefes de bloque definirán la hoja de ruta para la reforma laboral. En una primera instancia, se debatirá el reparto de bancas en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. Luego, la presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, buscará obtener un dictamen el viernes sobre el proyecto de Modernización Laboral, con la intención de tratarlo en conjunto con el Presupuesto.