Secciones
Política

La CGT cuestionó en el Senado la reforma laboral: “Tiene grandes problemas de constitucionalidad este proyecto de ley”

El dirigente del Sindicato de Seguro y miembro del triunvirato de conducción de la central obrera, Jorge Sola, fue uno de los principales oradores y advirtió sobre los alcances de la iniciativa oficial.

La CGT cuestionó en el Senado la reforma laboral que impulsa el oficialismo. Foto tomada de lanacion.com.ar. La CGT cuestionó en el Senado la reforma laboral que impulsa el oficialismo. Foto tomada de lanacion.com.ar.
Hace 2 Hs

La Confederación General del Trabajo (CGT) expuso este miércoles en el Senado de la Nación y calificó de “inconstitucional” el proyecto de reforma laboral que actualmente se discute en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

El dirigente del Sindicato de Seguro y miembro del triunvirato de conducción de la central obrera, Jorge Sola, fue uno de los principales oradores y advirtió sobre los alcances de la iniciativa oficial. “Tiene grandes problemas de constitucionalidad este proyecto de ley porque va en contra de la parte más débil, que es el trabajador. Y la Constitución lo que dice es que debe protegerse a la parte más débil, que es el trabajador, al que se lo pone en pie de igualdad con el empleador”, afirmó.

Reforma laboral: Avila pidió por obreros golondrinas, periodistas y trabajadores de plataformas

Reforma laboral: Avila pidió por obreros golondrinas, periodistas y trabajadores de plataformas

Además de Sola, participaron del encuentro en el Senado los otros integrantes del triunvirato de conducción de la CGT: Octavio Arguello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio).

Durante la presentación, los dirigentes sindicales también manifestaron su preocupación por la rapidez con la que el Gobierno busca avanzar con el tratamiento del proyecto y anticiparon que profundizarán las medidas de protesta para impedir su aprobación “entre gallos y medianoche”, tal como expresó Sola.

En la misma línea, Arguello cuestionó el procedimiento legislativo impulsado por el oficialismo. “No se puede votar una ley que corrige más de cien artículos en un debate exprés como lo quiere el Ejecutivo, llevándolo de una manera tan inmediata”, sostuvo, consignó el diario La Nación.

El dirigente del gremio de Camioneros también remarcó que “no se genera más trabajo quitando derechos” y aseguró que el texto promovido por el Gobierno “deja a los trabajadores a merced del sector patronal”.

Polémica por la reforma laboral: la CGT fijó su postura y cuestionó la ley que impulsa el oficialismo

Sobre el cierre de la exposición, Sola señaló que la CGT elaboró un trabajo propio con más de 100 observaciones al régimen laboral vigente y pidió que ese documento sea tenido en cuenta durante el debate parlamentario.

Reforma laboral: el Gobierno nacional acelera y busca capitalizar el desgaste del mercado de trabajo

Reforma laboral: el Gobierno nacional acelera y busca capitalizar el desgaste del mercado de trabajo

En ese marco, el dirigente del gremio de Seguros reiteró que el proyecto de ley “empieza a transitar el camino de la inconstitucionalidad”, al advertir que retrocede sobre el principio de progresividad establecido en convenios internacionales. “Las leyes tienen que ir para adelante, consiguiendo mejores derechos colectivos de las asociaciones gremiales”, destacó, al tiempo que subrayó que la iniciativa avanza en sentido contrario.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaConfederación General del TrabajoConstitución de la Provincia de TucumánPatricia BullrichLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”
1

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027
2

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán
3

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas
4

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas

En marzo comenzará el juicio contra Soto y Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos
5

En marzo comenzará el juicio contra Soto y Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria
6

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

Más Noticias
La senadora Sandra Mendoza cambió de bloque, aunque permanece en el peronismo

La senadora Sandra Mendoza cambió de bloque, aunque permanece en el peronismo

En marzo comenzará el juicio contra Soto y Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos

En marzo comenzará el juicio contra Soto y Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos

Presupuesto 2026: Jaldo explicó el voto en disidencia del bloque Independencia y ratificó el respaldo a discapacidad y educación

Presupuesto 2026: Jaldo explicó el voto en disidencia del bloque Independencia y ratificó el respaldo a discapacidad y educación

Qué dice el decreto que declara el asueto en la Administración Pública de Tucumán

Qué dice el decreto que declara el asueto en la Administración Pública de Tucumán

Desde el viernes rige el boleto a $1.250 en las líneas urbanas de San Miguel de Tucumán

Desde el viernes rige el boleto a $1.250 en las líneas urbanas de San Miguel de Tucumán

Paro de controladores aéreos: cronograma de la medida de fuerza y qué vuelos se verán afectados

Paro de controladores aéreos: cronograma de la medida de fuerza y qué vuelos se verán afectados

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

El Gobierno nacional se acercó a la aprobación del Presupuesto 2026

El Gobierno nacional se acercó a la aprobación del Presupuesto 2026

Comentarios