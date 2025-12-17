La CGT cuestionó en el Senado la reforma laboral: “Tiene grandes problemas de constitucionalidad este proyecto de ley”

El dirigente del Sindicato de Seguro y miembro del triunvirato de conducción de la central obrera, Jorge Sola, fue uno de los principales oradores y advirtió sobre los alcances de la iniciativa oficial. “Tiene grandes problemas de constitucionalidad este proyecto de ley porque va en contra de la parte más débil, que es el trabajador. Y la Constitución lo que dice es que debe protegerse a la parte más débil, que es el trabajador, al que se lo pone en pie de igualdad con el empleador”, afirmó.