La CGT cuestionó en el Senado la reforma laboral: “Tiene grandes problemas de constitucionalidad este proyecto de ley”

La Confederación General del Trabajo (CGT) expuso este miércoles en el Senado de la Nación y calificó de “inconstitucional” el proyecto de reforma laboral que actualmente se discute en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.
El dirigente del Sindicato de Seguro y miembro del triunvirato de conducción de la central obrera, Jorge Sola, fue uno de los principales oradores y advirtió sobre los alcances de la iniciativa oficial. “Tiene grandes problemas de constitucionalidad este proyecto de ley porque va en contra de la parte más débil, que es el trabajador. Y la Constitución lo que dice es que debe protegerse a la parte más débil, que es el trabajador, al que se lo pone en pie de igualdad con el empleador”, afirmó.
Además de Sola, participaron del encuentro en el Senado los otros integrantes del triunvirato de conducción de la CGT: Octavio Arguello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio).
Durante la presentación, los dirigentes sindicales también manifestaron su preocupación por la rapidez con la que el Gobierno busca avanzar con el tratamiento del proyecto y anticiparon que profundizarán las medidas de protesta para impedir su aprobación “entre gallos y medianoche”, tal como expresó Sola.
En la misma línea, Arguello cuestionó el procedimiento legislativo impulsado por el oficialismo. “No se puede votar una ley que corrige más de cien artículos en un debate exprés como lo quiere el Ejecutivo, llevándolo de una manera tan inmediata”, sostuvo, consignó el diario La Nación.
El dirigente del gremio de Camioneros también remarcó que “no se genera más trabajo quitando derechos” y aseguró que el texto promovido por el Gobierno “deja a los trabajadores a merced del sector patronal”.
Polémica por la reforma laboral: la CGT fijó su postura y cuestionó la ley que impulsa el oficialismo
Sobre el cierre de la exposición, Sola señaló que la CGT elaboró un trabajo propio con más de 100 observaciones al régimen laboral vigente y pidió que ese documento sea tenido en cuenta durante el debate parlamentario.
En ese marco, el dirigente del gremio de Seguros reiteró que el proyecto de ley “empieza a transitar el camino de la inconstitucionalidad”, al advertir que retrocede sobre el principio de progresividad establecido en convenios internacionales. “Las leyes tienen que ir para adelante, consiguiendo mejores derechos colectivos de las asociaciones gremiales”, destacó, al tiempo que subrayó que la iniciativa avanza en sentido contrario.