Cómo funciona plan premium más económico de ChatGPT que llegó a la Argentina

Desde esta semana está disponible un nuevo plan para usar una de las inteligencias artificiales más populares del mundo con características "premium".

Cómo funciona ChatGPT GO en Argentina. FOTO OPENAI Cómo funciona ChatGPT GO en Argentina. FOTO OPENAI
Por Pablo Hamada Hace 1 Hs

Los modelos de inteligencia artificial (IA) continúan su expansión en América Latina, y Argentina se suma como escenario para la nueva estrategia de masificación de ChatGPT. En un movimiento diseñado para captar a usuarios que requieren más potencia que la versión gratuita pero no pueden costear los servicios empresariales, la compañía liderada por Sam Altman lanzó "ChatGPT Go" y desde esta semana está disponible en el país.

Esta nueva suscripción económica busca ser el punto intermedio entre el acceso básico (gratis) y el plan "Plus" tradicional, ofreciendo capacidades avanzadas por una fracción del costo habitual,.

Un precio pensado para el bolsillo local

Hasta el lanzamiento de este nuevo producto, existía una brecha significativa entre la versión gratuita de la herramienta y la suscripción premium, de 20 dólares. “ChatGPT Go” fijó una tarifa mensual de 6 dólares y el objetivo de este precio es permitir que cualquier persona pueda tener un asistente virtual potente por un precio más accesible.

Este plan no es solo una versión "lite", sino una propuesta intermedia pensada para quienes utilizan la herramienta a diario para tareas como escritura, estudio, traducciones y resolución de problemas, pero que no requieren las funciones de nivel empresarial más costosas.

A diferencia de la cuenta gratuita, esta suscripción ofrece acceso al modelo GPT-5 con límites de uso significativamente ampliados. Según las especificaciones detalladas del servicio, los beneficios sobre la versión gratis incluyen:

  • Mayor volumen de interacción: permite enviar diez veces más mensajes al modelo GPT-5.
  • Generación multimedia: los usuarios pueden generar diez veces más imágenes por día.
  • Análisis de datos: se habilita la capacidad de cargar diez veces más archivos o imágenes para que la IA los analice.
  • Memoria mejorada: el sistema duplica su capacidad de memoria, lo que permite que el chat recuerde mejor las preferencias del usuario y ofrezca respuestas más personalizadas y consistentes a lo largo del tiempo.

Estas mejoras están orientadas a optimizar tareas cotidianas y procesos de aprendizaje guiado, brindando una experiencia más fluida y sin las interrupciones habituales de los límites estrictos del plan gratuito.

La decisión de lanzar este plan económico en la región no es aleatoria. Según Jason Kwon, jefe de estrategia de OpenAI, existe un enorme interés por parte de la población latinoamericana en adoptar la inteligencia artificial. De hecho, los datos de la compañía revelan que los usuarios semanales en la región casi triplicaron con respecto al año anterior.

Chat GPT más accesible con Rappi

Una de las novedades más fuertes que acompañan este lanzamiento es el acuerdo comercial entre OpenAI y la plataforma de envíos Rappi. A partir del 15 de diciembre, los usuarios de la aplicación en Argentina y países vecinos como Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, tienen la posibilidad de contratar el servicio directamente desde la app.

Esta alianza incluye beneficios promocionales agresivos para fomentar la adopción temprana. Quienes se suscriban a través de la plataforma recibirán un mes de regalo del servicio “ChatGPT Go”.

Cómo acceder al servicio de  "ChatGPT Go"

Para aquellos usuarios que no deseen utilizar Rappi, la suscripción está disponible de forma directa. Los interesados deben ingresar a chat.openai.com o descargar la aplicación oficial de ChatGPT. El proceso implica crear una cuenta o iniciar sesión en una existente, seleccionar "ChatGPT Go" como plan de suscripción y confirmar el pago mensual de 6 dólares. Es importante destacar que si un usuario ya utiliza la versión gratuita, puede mejorar su plan directamente desde la web o la app sin riesgo de perder su historial o su cuenta actual.


