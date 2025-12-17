Cómo funciona plan premium más económico de ChatGPT que llegó a la Argentina

Cómo acceder al servicio de "ChatGPT Go"

Para aquellos usuarios que no deseen utilizar Rappi, la suscripción está disponible de forma directa. Los interesados deben ingresar a chat.openai.com o descargar la aplicación oficial de ChatGPT. El proceso implica crear una cuenta o iniciar sesión en una existente, seleccionar "ChatGPT Go" como plan de suscripción y confirmar el pago mensual de 6 dólares. Es importante destacar que si un usuario ya utiliza la versión gratuita, puede mejorar su plan directamente desde la web o la app sin riesgo de perder su historial o su cuenta actual.