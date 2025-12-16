Secciones
¿Tu celular está siendo espiado? Las claves para proteger tu información

La instalación de cualquier aplicación de una fuente no oficial puede comprometer todos los datos que dejás en tu teléfono.

Hay una serie de indicadores que pueden ayudarte a reconocer si tu celular está siendo espiado.
Hace 3 Hs

Tener un smartphone con cuentas de correo o redes sociales implica necesariamente dejar una serie de datos en la nube. Estos se guardan aunque los dejemos de forma inconsciente y luego son utilizados por las empresas para ofrecer diferentes tipos de contenido. Existe un nivel en que este uso de datos está permitido, pero hay algunos casos en que los celulares son intervenidos y es ahí cuando nuestra información empieza a peligrar.

No hace falta tener demasiada exposición mediática para que un tercero intente intervenir un celular. Basta con que pueda robarse cierta información personal o financiera para que cualquier equipo se convierta en una tentación. Incluso hay quienes buscan acceder a contenido privado como conversaciones, imágenes o videos. Pero hay formas de protegerte de esta situación.

Señales de que tu celular está intervenido

Existen algunos indicadores a los que se debe prestar atención para saber si un celular está dando información a algún dispositivo externo. Estos son algunos de los indicios que pueden ayudarte a reconocerlo.

Consumo de datos excesivo: el teléfono envía información sin que lo sepamos como ubicaciones, contactos o contraseñas y por eso consume más internet del que realmente estamos usando

Cambios inesperados: una modificación en el navegador predeterminado, en alguna configuración o la aparición de íconos que desconocemos pueden ser señal de que alguien más está intentando ingresar a nuestro teléfono o que ya lo hizo

Llamadas a números desconocidos: si en tu historial de llamadas aparecen comunicaciones que no hiciste o llamadas a números que no tenés agendados, puede ser un intento de duplicación de línea o desvío de servicio

Aplicaciones que nunca instalaste: conviene revisar periódicamente las aplicaciones que hay en un celular y desinstalar las desconocidas que no son indispensables para el celular porque muchas veces tienen activados permisos como el micrófono o la lectura de pantalla y es así como puede extraerse información

Cómo proteger tu celular

Los especialistas recomiendan reducir riesgos usando contraseñas en las pantallas de inicio, instalando aplicaciones solo de fuentes oficiales y contando con un antivirus actualizado. Siempre es precavido desconfiar de enlaces o mensajes de desconocidos y mantener el sistema operativo actualizado para reforzar la configuración de privacidad y seguridad.

La ingeniería social es hoy una de las principales herramientas de los atacantes: nunca hay que compartir contraseñas, códigos de confirmación ni datos sensibles por ningún canal. Validar el origen de cada mensaje y pensar dos veces antes de hacer clic puede marcar la diferencia entre mantener la seguridad o quedar expuestos.

