¿Tu celular está siendo espiado? Las claves para proteger tu información

Tener un smartphone con cuentas de correo o redes sociales implica necesariamente dejar una serie de datos en la nube. Estos se guardan aunque los dejemos de forma inconsciente y luego son utilizados por las empresas para ofrecer diferentes tipos de contenido. Existe un nivel en que este uso de datos está permitido, pero hay algunos casos en que los celulares son intervenidos y es ahí cuando nuestra información empieza a peligrar.