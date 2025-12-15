Contactar a alguien será más fácil: cómo funciona el nuevo "buzón de voz" de WhatsApp

Otras actualizaciones de la temporada navideña

Esta actualización de WhatsApp también añade funciones adicionales, como la posibilidad de enviar reacciones durante los chats de voz y una función que resalta automáticamente a la persona que habla durante las videollamadas. Los modelos de IA de Midjourney y Black Forest Labs ya están disponibles en las herramientas de generación de imágenes de WhatsApp, tras la firma de acuerdos de colaboración entre Meta y Midjourney y Black Forest Labs a principios de este año.