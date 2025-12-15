Contactar a alguien será más fácil: cómo funciona el nuevo "buzón de voz" de WhatsApp

Siempre está esa persona a la que es imposible contactar. Por numerosas llamadas que hagamos, su teléfono está en silencio o en el peor de los casos apagado. Pero en la temporada navideña WhatsApp hizo resurgir una de las funciones más históricas de la telefonía móvil: el conocido “buzón de voz”, que por momentos parece haber quedado olvidado.
WhatsApp anunció una serie de actualizaciones en esta temporada navideña, que van desde mejoras en la fluidez y la calidad de las videollamadas hasta la reintroducción del antiguo buzón de voz con su sustituto moderno, los “Mensajes de Llamadas Perdidas”, un texto que puede replicar aquello que no se pudo decir en el contacto de voz.
¿Cómo funcionan los “Mensajes de llamadas perdidas”?
Los “Mensajes de Llamadas Perdidas” funcionan como una reinvención del buzón de voz, facilitando la comunicación entre usuarios. Con este nuevo botón es posible grabar una nota de voz o incluso un video cuando alguien no contesta una llamada. Con un solo toque, pueden enviar estas notas según el tipo de llamada, lo que permite una comunicación más personal e instantánea. WhatsApp sugiere que este nuevo sistema podría dejar obsoletos los mensajes de voz tradicionales.
Cuando un contacto no contesta tu llamada o videollamada, ahora se te pedirá que grabes un mensaje de voz o video (según el tipo de llamada) sin tener que acceder manualmente a las opciones de micrófono o cámara en la barra de chat, explicaron desde el medio especializado, The Verge.
WhatsApp no ofrece una función de buzón de voz tradicional integrada en las llamadas, pero estos mensajes cumplen el mismo rol. La plataforma simplemente aprovecha sus funciones de notas de voz y grabación de video para ofrecer una experiencia similar, que los contactos con llamadas perdidas verán inmediatamente al abrir sus chats.
Otras actualizaciones de la temporada navideña
Esta actualización de WhatsApp también añade funciones adicionales, como la posibilidad de enviar reacciones durante los chats de voz y una función que resalta automáticamente a la persona que habla durante las videollamadas. Los modelos de IA de Midjourney y Black Forest Labs ya están disponibles en las herramientas de generación de imágenes de WhatsApp, tras la firma de acuerdos de colaboración entre Meta y Midjourney y Black Forest Labs a principios de este año.