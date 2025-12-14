Netflix elimina una de sus funciones más útiles: ya no deja transmitir del celular a la TV

Netflix, la plataforma líder de streaming, dio un giro sorpresivo a la experiencia de sus usuarios al modificar una de las funciones más prácticas: la posibilidad de controlar la aplicación en el televisor desde el celular. Este ajuste, que ya se encuentra disponible en su página oficial de soporte, implica un cambio para millones de personas acostumbradas a la agilidad de sus dispositivos móviles.
La compañía anunció que ya no es posible transmitir contenidos desde un smartphone o tableta a la mayoría de los televisores y dispositivos de streaming. En términos sencillos, el popular ícono de “Transmitir” dejará de aparecer para la mayoría de los usuarios. Esto obliga a quienes deseen ver sus programas favoritos a utilizar el control remoto original del televisor o del dispositivo de streaming para navegar, seleccionar y gestionar la reproducción dentro de la aplicación.
Adiós a la comodidad de la pantalla chica como control
Este cambio es un golpe para aquellos que veían en su celular un centro de comando universal. Antes, se podía abrir la app en el móvil, elegir una película y enviarla directamente a la pantalla grande con un toque, usando el teléfono para pausar, adelantar o cambiar de episodio con suma facilidad. Ahora, esa interacción directa se ha restringido.
La plataforma fue clara al indicar que esta función ya no está disponible, aunque hace una salvedad: si el usuario utiliza un dispositivo Chromecast antiguo o un televisor con Google Cast, y el ícono de 'Transmitir' no aparece, suele deberse a que el equipo no está conectado a la misma red WiFi que el celular. Sin embargo, para la mayoría de los equipos modernos, la orden de usar exclusivamente el control físico se volvió obligatoria para gestionar el catálogo.
Netflix apuesta a los videojuegos, pero con excepciones
Curiosamente, mientras restringe el uso del celular para la reproducción de contenido audiovisual, Netflix está potenciando su área de videojuegos con una función que sí exige el móvil. La plataforma lanzó los "Party Games", un espacio de juegos multijugador a los que se accede desde la app del televisor y que utilizan el teléfono como control.
“Desarrollamos una manera totalmente nueva de jugar, tan simple como ver una serie en streaming en cualquier noche de viernes”, afirma la compañía. Esta nueva propuesta incluye títulos como Fiesta LEGO, Fiesta Boggle, Pictionary: Noche de juegos y Tetris Time Warp, y busca renovar el entretenimiento dentro de la plataforma.