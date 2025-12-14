Netflix elimina una de sus funciones más útiles: ya no deja transmitir del celular a la TV

La plataforma fue clara al indicar que esta función ya no está disponible, aunque hace una salvedad: si el usuario utiliza un dispositivo Chromecast antiguo o un televisor con Google Cast, y el ícono de 'Transmitir' no aparece, suele deberse a que el equipo no está conectado a la misma red WiFi que el celular. Sin embargo, para la mayoría de los equipos modernos, la orden de usar exclusivamente el control físico se volvió obligatoria para gestionar el catálogo.