Alerta astronómica: 3I/Atlas está por tener su máximo acercamiento a la Tierra

Lo bueno dura poco, aunque 3I/Atlas nos dio la oportunidad de admirarlo desde múltiples ángulos. Ahora, la estancia del tercer visitante interestelar en la historia llega a su fin y lo hace con una última actuación triunfal, en su mayor acercamiento a nuestro planeta.
3I/Atlas fue detectado en julio de 2025, convirtiéndose rápidamente en el centro de atención del mundo entero, tanto por ser el tercer visitante ajeno al Sistema Solar después de 1I/‘Oumuamua y 2I/Borisov, como por su tamaño, su comportamiento y también sus particularidades que dieron lugar a múltiples especulaciones, algunas un tanto inquietantes. Y aunque este cometa no es un Objeto Volador No Identificado, su velocidad y sus orígenes son igual de fascinantes.
El día más cercano a 3I/Atlas
Este 19 de diciembre, 3I/Atlas se aproximará lo más cerca posible de la Tierra. Este evento, junto con los días previos y posteriores, representa la última oportunidad para los observatorios terrestres y también para los cazadores de cometas humanos que podrán capturar y estudiar el objeto en su camino de regreso fuera del Sistema Solar. Luego de ello, nunca más podremos volver a verlo.
En octubre de 2025, el cometa pasó detrás del Sol y para finales de ese mes, se volvió observable desde la Tierra; de hecho, las exploraciones astrométricas se reanudaron el 31 de ese mes. Incluso, 3I/Atlas puede verse en el cielo antes del amanecer, con un pequeño telescopio hasta la primavera boreal de 2026, según informaron desde la NASA.
Ahora, 3I/Atlas llegará a su perigeo, el punto más cercano a la Tierra en su trayectoria, aunque no hay de qué preocuparse, ya que la distancia seguirá siendo extremadamente grande: unos 270 millones de kilómetros. Esto, según informaron desde Science Alert, equivale a casi el doble de la distancia de la Tierra al Sol (150 millones de kilómetros), pero aún lo suficientemente cerca como para realizar observaciones realmente interesantes.
Lo particular de este cometa
3I/Atlas es un cometa que merece levantar la cabeza hacia el cielo. Es uno de los objetos más peculiares que la humanidad haya visto jamás. A medida que se acercó primero al Sol y a Marte, y ahora a la Tierra, su extrañeza se intensifica.
Las mediciones de su coma —la atmósfera de gas y polvo que rodea a un cometa activo— revelaron una desgasificación inusualmente temprana, que produjo grandes cantidades de dióxido de carbono. Observaciones posteriores también mostraron la aparición de enormes cantidades de cianuro de hidrógeno (HCN) y metanol (CH3OH) en la coma, a medida que el creciente calor del Sol provocaba la sublimación de los hielos del cometa.