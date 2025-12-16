Alerta astronómica: 3I/Atlas está por tener su máximo acercamiento a la Tierra

3I/Atlas fue detectado en julio de 2025, convirtiéndose rápidamente en el centro de atención del mundo entero, tanto por ser el tercer visitante ajeno al Sistema Solar después de 1I/‘Oumuamua y 2I/Borisov, como por su tamaño, su comportamiento y también sus particularidades que dieron lugar a múltiples especulaciones, algunas un tanto inquietantes. Y aunque este cometa no es un Objeto Volador No Identificado, su velocidad y sus orígenes son igual de fascinantes.