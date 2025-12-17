Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

“Dejen de mirarse el ombligo”
El flamante diputado Federico Pelli (La Libertad Avanza) cargó contra el gobernador Osvaldo Jaldo luego de que el oficialismo confirmara que no avanzará con la reforma electoral, y que ese debate se retomaría en 2026. “Hay que ser sinceros con los tucumanos. Es evidente que a su partido no lo apura, es evidente también que el sistema actual lo beneficia. El problema es que a la ciudadanía sí le apura. Los tucumanos necesitan reglas claras y un sistema electoral transparente, sin trampas ni especulaciones. Ya es hora de que dejen de mirarse el ombligo y empiecen a pensar en lo que la ciudadanía realmente necesita”, reprochó en un comunicado.
El partido que en Tucumán preside Lisandro Catalán, en tanto, emitió un comunicado en un sentido similar, recordando que el gobernador se comprometió a avanzar contra los acoples. “Solo falta voluntad y decisión política para terminar con los acoples, simplificar el voto y ahorrar millones de pesos de los tucumanos, expuso.
“Un festival de acoples”
La legisladora radical Silvia Elías de Pérez se expresó a través de la red social X en desacuerdo con la decisión que acordó el oficialismo, luego del encuentro que mantuvieron en la Casa de Gobierno Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente subrogante Sergio Mansilla. “La reforma electoral no se frena por falta de proyectos ni de consenso legislativo. Se frena porque Jaldo dio la orden. Así queda claro quién no quiere una reforma de fondo en Tucumán. Si hoy no quieren debatirla, cuesta creer que el año que viene sí. Parece que el festival de acoples seguirá siendo la foto de cada elección”, lanzó. La ex senadora presentó media docena de propuestas relacionadas a la reforma entre 2024 y 2025. La implementación de la boleta única electrónica, la sanción del acarreo de votantes y una nueva ley de partidos políticos fueron algunas de las iniciativas.
La Mesa de Diálogo exige la participación de la sociedad civil
Las instituciones que integran la denominada Mesa de Diálogo reclamaron que la discusión se abra de manera amplia y con participación activa de la sociedad civil. El psicólogo e integrante del comité organizador, Roberto González Marchetti, explicó que el pedido surge tras una consulta interna realizada entre las cerca de 20 entidades que conforman ese espacio, entre ellas colegios profesionales, universidades, la Sociedad Rural, la Federación Económica y la pastoral de la Iglesia. “Celebramos la decisión del gobernador de postergar el tratamiento de la reforma, porque entendemos que es un tema que requiere prudencia y un debate profundo”, señaló.
El profesional sostuvo que el actual esquema afecta seriamente la representatividad. Como ejemplo, mencionó que en algunos municipios llegaron a presentarse hasta cinco fórmulas para intendente con más de 70 acoples para concejales, lo que “termina convirtiendo la elección en una feria de productos electorales”. También cuestionó que legisladores puedan acceder a una banca con poco más de 10 mil votos en distritos con más de 400.000 habitantes.
“Una burla para la sociedad”
El legislador José Macome cuestionó la postergación de la reforma electoral, pero principalmente lanzó críticas sobre las ideas que se dejaron conocer por el peronismo, como la limitación de los acoples según cuantas bancas haya en juego a nivel legislativo y municipal. “El proyecto que contaba con apoyo mayoritario en el recinto distaba de representar un cambio real en el sistema político provincial”, sostuvo.
El yerbabuenense remarcó que la postergación abre una oportunidad para construir mayores consensos y avanzar en una transformación profunda del régimen electoral. Opinó que el eje central de cualquier modificación seria del sistema es la eliminación de los acoples. “De una vez por todas hay que terminar con este mecanismo que distorsiona la voluntad popular y sostiene un sistema agotado”, planteó Macome.
“Milei ganó por el hartazgo y lo mismo va a pasar en Tucumán”
El radical Agustín Romano Norri, por su parte, opinó que la provincia sigue atrapada en un sistema político “agotado”. Recordó que el 1 de marzo de 2024 el gobernador se había comprometido a impulsar cambios, pero sostuvo que ese anuncio quedó solo en palabras. “Desde ese momento hubo un compromiso explícito, pero el problema es que los legisladores del oficialismo no se pusieron los pantalones y no quisieron que nada se modifique”, afirmó.
“El vicegobernador Miguel Acevedo y muchos legisladores trabajamos en una reforma electoral acorde a las necesidades de los tucumanos, pero el oficialismo de la Legislatura parece que no le quiere mejorar la vida a los votantes. Siguen aferrados al cargo y tienen miedo de perder sus privilegios manteniendo un sistema electoral arcaico”, arremetió el radical. “La gente está cansada, y seguramente en las próximas elecciones va a terminar con estos mecanismos que distorsionan la voluntad popular. El oficialismo no tomó nota todavía que Milei ganó las elecciones por el hartazgo y lo mismo va a pasar en Tucumán”, concluyó Romano Norri.
“Sacar los acoples para ellos es pegarse un tiro en las patas”
El parlamentario José Seleme protestó porque se aplazó el debate anunciado por el oficialismo y afirmó que el sistema actual “desvirtúa el voto y engaña al ciudadano”. “Sacar los acoples, para el oficialismo, es pegarse un tiro en las patas”, declaró. Y añadió: “cuando dicen que no hay consenso, en realidad lo que están diciendo es que no quieren tocar el sistema que los mantiene en el poder. Porque consenso para seguir con los acoples siempre hay”, afirmó el parlamentario. Consideró que no faltan iniciativas ni tiempo para avanzar en una reforma de fondo. “Proyectos hay de sobra, tiempo también. Lo que falta es decisión política. Cuando hay que tocar los privilegios, mágicamente se acaba el entusiasmo por las reformas”, dijo Seleme.
FR propone una consulta popular por los acoples
El legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) presentó un proyecto de ley para convocar a una consulta popular provincial para que los tucumanos decidan el futuro del sistema de acoples, uno de los mecanismos más cuestionados. “Cuando la política no se anima a decidir, tiene que decidir la gente. Los acoples distorsionan la voluntad popular, fragmentan la representación y generan descreimiento en el sistema democrático. La propuesta establece una consulta excepcional, seria y transparente, con reglas claras y control institucional. No es improvisación ni oportunismo: es una herramienta democrática concreta”, expuso el presidente del partido. Aclaró que la consulta no reemplaza al Parlamento, sino que lo fortalece. “Escuchar al pueblo no debilita la democracia: la legitima. Tucumán necesita ordenar su sistema político, recuperar confianza y devolverle poder al ciudadano”, remarcó.