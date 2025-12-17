Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

“Un festival de acoples”

La legisladora radical Silvia Elías de Pérez se expresó a través de la red social X en desacuerdo con la decisión que acordó el oficialismo, luego del encuentro que mantuvieron en la Casa de Gobierno Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente subrogante Sergio Mansilla. “La reforma electoral no se frena por falta de proyectos ni de consenso legislativo. Se frena porque Jaldo dio la orden. Así queda claro quién no quiere una reforma de fondo en Tucumán. Si hoy no quieren debatirla, cuesta creer que el año que viene sí. Parece que el festival de acoples seguirá siendo la foto de cada elección”, lanzó. La ex senadora presentó media docena de propuestas relacionadas a la reforma entre 2024 y 2025. La implementación de la boleta única electrónica, la sanción del acarreo de votantes y una nueva ley de partidos políticos fueron algunas de las iniciativas.