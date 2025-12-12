La revista Time distingue a innovadores tecnológicos

Una de las dos portadas de la revista es un homenaje a la famosa fotografía de 1932 de un grupo de obreros de la construcción durante su descanso en un rascacielos de Nueva York. En la ilustración de Time, sentados en una viga metálica suspendida sobre una ciudad aparecen el jefe de Meta, Mark Zuckerberg; Lisa Su, de la empresa de semiconductores AMD; Elon Musk, de xAI; Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; Demis Hassabis, de la división de IA de Google, DeepMind; Dario Amodei de Anthropic y, por último, la experta de la Universidad de Stanford, Fei-Fei Li, considerada la “madrina” de la IA.