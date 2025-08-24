Así funciona el nuevo “modo estudio” de ChatGPT para aprender paso a paso con IA

En un contexto donde la inteligencia artificial (IA) está cada vez más presente en la vida académica, ChatGPT lanzó una nueva función que promete cambiar la manera en la que los jóvenes se preparan para exámenes, hacen tareas o aprenden nuevos conceptos. Se trata del modo estudio, una herramienta que transforma al chatbot en una especie de tutor personalizado, que enseña paso a paso en lugar de simplemente dar respuestas automáticas.