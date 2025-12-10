Secciones
Las carreras más fáciles de Argentina, según ChatGPT: el ranking completo

La IA logró elaborar un listado de ocho titulaciones que, en el contexto argentino, se perciben como las más sencillas de completar para un estudiante promedio.

Hace 1 Hs

Resulta inviable establecer una clasificación de carreras universitarias por nivel de dificultad, considerando la diversidad de planes de estudio, la duración y la exigente carga horaria que caracteriza a cada disciplina. A esto se suma la gran disparidad de contenidos que existe entre áreas de conocimiento completamente distintas. Sin embargo, la inteligencia artificial logró elaborar un listado de ocho titulaciones que, en el contexto argentino, se perciben como las más sencillas de completar para un estudiante promedio.

Para obtener esta selección, se consultó a ChatGPT utilizando la pregunta: “¿Cuáles son las carreras más fáciles de estudiar en Argentina?”. Si bien la inteligencia artificial inicialmente advierte que la elección es sumamente subjetiva, procede a indicar que "existen carreras que, de acuerdo con la experiencia general de los estudiantes, se perciben como menos demandantes en términos de carga horaria, complejidad técnica o requisitos de matemáticas".

Top de carreras más fáciles en Argentina, según la IA

8. Martillero público o corredor inmobiliario: tienen contenidos legales básicos y nociones de mercado, son cortas y orientadas a lo práctico.

7. Diseño gráfico: implica técnicas creativas más que contenidos teóricos complejos, requiere dedicación para trabajos prácticos pero no matemática avanzada y es considerada fácil por quienes ya tienen inclinación artística.

6. Recursos humanos: es una carrera en la que predomina psicología organizacional y administración básica, contenidos más prácticos que teóricos densos y matemática limitada.

5. Turismo y hotelería: implica un enfoque práctico y organizacional, requiere habilidades comunicacionales más que análisis complejos y suelen ser percibidas como ágiles y dinámicas.

4. Profesorados: tienen planes más ordenados y progresviso que otras carreras; se basan en la lectura, didáctica y práctica docente. La lista exceptúa los profesorados de matemática o física y destaca los de lengua, historia y geografía.

3. Psicopedagogía: tiene materias teóricas, pedagógicas y sociales. Demanda lectura, pero no suele tener contenidos abstractos difíciles.

2. Trabajo social: la carrera incluye contenido humanístico, requiere sensibilidad social más que conocimientos técnicos y menos exigencia en matemáticas o ciencias duras.

1. Comunicación social o periodismo: incluye mucha lectura y escritura y poca matemática; suele tener materias conceptuales y de análisis y tiene una carga práctica manejable con producciones, notas e informes.

