Las carreras más fáciles de Argentina, según ChatGPT: el ranking completo

Resulta inviable establecer una clasificación de carreras universitarias por nivel de dificultad, considerando la diversidad de planes de estudio, la duración y la exigente carga horaria que caracteriza a cada disciplina. A esto se suma la gran disparidad de contenidos que existe entre áreas de conocimiento completamente distintas. Sin embargo, la inteligencia artificial logró elaborar un listado de ocho titulaciones que, en el contexto argentino, se perciben como las más sencillas de completar para un estudiante promedio.