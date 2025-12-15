Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Importantes fuentes de la Casa de Gobierno consideraron que hubo un aceleramiento innecesario en la Legislatura con lo referido a la reforma. Opinaron que es necesario poner paños fríos y prestar atención a los movimientos que pueda hacer La Libertad Avanza. Hay versiones que apuntan a que el partido del presidente estaría evaluando eliminar la posibilidad de crear frente electorales para los comicios, una herramienta muy utilizada por el peronismo. Por ese motivo entienden que es necesario “pisar la pelota” si el panorama no está claro. De todos modos, mencionaron que 2026 también es un año en el que se podrían analizar algunos cambios para las elecciones de 2027.