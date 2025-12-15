Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

La de hoy será una jornada clave para definir si finalmente se avanzará o no con la tan anunciada reforma electoral en Tucumán. Trascendió que a primera hora se reunirán en la Casa de Gobierno el gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, para tomar una determinación al respecto. Hasta aquí todo sugiere que el oficialismo pisará el freno en este sentido, por lo que se torna borrosa la posibilidad de que el año finalice con algún cambio importante como la reducción de los acoples o la paridad de género.
Hay algunos indicios institucionales que permiten especular que por ahora no prosperarían los temas que quedaron en carrera por la reforma. Por ejemplo, se había mencionado que hoy habría una reunión conjunta entre las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y Legislación General, para intentar avanzar con los dictámenes. Era necesario acordar posturas dentro del oficialismo y con la oposición. Pero en la agenda oficial de la Legislatura no se informó que vaya a realizarse dicho encuentro: estaría condicionado a lo que se defina a primera hora.
En cambio, se notificó que a las 12 está prevista una reunión de Labor Parlamentaria. Allí Acevedo acordará con los presidentes de los diferentes bloques los temas que llegarán al recinto el jueves 18, en lo que será la última sesión del año. Hay emergencias que quedaron por ser prorrogadas y algunas iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo (PE) que serían parte del orden del día.
Pisar la pelota
Lo referido a la reforma electoral viene desdibujándose en las últimas semanas. Si bien siempre hubo resistencia dentro del peronismo, los anuncios que vino haciendo el vicegobernador de avanzar con un tope para los acoples, paridad de género, “Ficha Limpia” y el otorgamiento de puntaje para docentes que sean autoridad de mesa pusieron en alerta al oficialismo y a la oposición. De hecho, la semana pasada hubo numerosos parlamentarios, entre ellos Mansilla y Aldo Salomón (vicepresidente primero de la Legislatura), que se reunieron con Jaldo para exponer sus reparos sobre llevar a cabo modificaciones electorales. Los líderes territoriales del interior son los más reticentes a eliminar o limitar las listas colectoras.
Importantes fuentes de la Casa de Gobierno consideraron que hubo un aceleramiento innecesario en la Legislatura con lo referido a la reforma. Opinaron que es necesario poner paños fríos y prestar atención a los movimientos que pueda hacer La Libertad Avanza. Hay versiones que apuntan a que el partido del presidente estaría evaluando eliminar la posibilidad de crear frente electorales para los comicios, una herramienta muy utilizada por el peronismo. Por ese motivo entienden que es necesario “pisar la pelota” si el panorama no está claro. De todos modos, mencionaron que 2026 también es un año en el que se podrían analizar algunos cambios para las elecciones de 2027.
La oposición tampoco se quedó atrás. De manera cada vez más dura y contundente expresó su desacuerdo a limitar los acoples a cuantas bancas haya en juego por municipio y por sección electoral. Los diferentes bloques tampoco encontraron coincidencias totales en lo que se refiere a la paridad de género. Pero ante la posibilidad de que el oficialismo avance de todos modos (cuenta con mayoría en la Legislatura), hubo legisladores que advirtieron que no concurrirían al debate (ver aparte).
Legisladores como Silvia Elías de Pérez, Manuel Courel, Claudio Viña, Agustín Romano Norri, José Macome y José Cano, entre otros, vienen haciendo públicas sus posturas en contra de las modificaciones que se mencionaron luego de las elecciones nacionales. Todos apuntaron contra el sistema de acoples. De hecho, el último de los parlamentarios mencionados emitió ayer un comunicado en el que opinó que “nada cambiará en materia electoral”.
“Jaldo a pesar de sus diatribas dialécticas, no ha convocado a eliminar acoples ni limitarlos, no ha remitido proyecto legislativo alguno que indique que se limitará o modificará el statu quo de la industria del acople. Jaldo no ha convocado a una reforma política o en su defecto nadie le hace caso. No alcanza la incorporación de la ‘Ficha limpia’ y la paridad de género para maquillar un sistema de acoples electorales tan ruin y mañoso para las elecciones democráticas de nuestra provincia”, protestó el ex diputado.
Fuentes parlamentarias remarcaron que el vicegobernador tiene intenciones de avanzar realmente con las reformas, siempre que haya consenso. Recordaron que fue el principal impulsor de la Boleta Única Electrónica (BUE), que hubo viajes a Salta para verla en acción y que se realizaron simulacros de votación en la Cámara para tratar de convencer a los escépticos. Pero en 25 de Mayo y San Martín le bajaron tempranamente el pulgar a este sistema. Respecto a los temas que quedaron en carrera, mencionaron que si hay dudas en el oficialismo y la oposición no se muestra conforme, no tiene sentido insistir.
Más de 50 proyectos
Desde que Jaldo mencionó en 2024 la posibilidad de avanzar con las reformas y Acevedo abrió una mesa de debate sobre el tema, fueron más de medio centenar de propuestas las que ingresaron por mesa de entradas de la Legislatura. Parlamentarios de los diferentes espacios políticos acercaron proyectos de todo tipo. Sin embargo, sólo la mitad quedaron bajo estudio de los comités que presiden Carolina Vargas Aignasse y Gerónimo Vargas Aignasse, dado que son los referidos a los temas que quedaron en carrera.
De las iniciativas que quedaron sin ser analizadas por el momento, gran parte apunta a la implementación de una boleta única, sea electrónica o de papel. Otras apuntaban a un debate obligatorio de candidatos o transparencia en el financiamiento de las campañas.
“No ser funcionales”: Berarducci convocó a la oposición a no participar de la sesión si avanza la reforma
El legislador Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) convocó a la oposición a no participar de la sesión de Cámara del jueves si es que se pretende avanzar con la reforma electoral tal como se venía mencionando. “No hay que legitimar la no reforma en la provincia”, mencionó en Prensa Multimedios, y envió un mensaje a sus pares para “no ser funciones al oficialismo”. “No voy a participar de ese fraude que quiere llevar adelante el gobernador y el oficialismo de la Cámara; no podemos darle legitimidad a este nuevo fraude que se va a cometer. Esa va a ser mi postura en las reuniones si se da”, declaró.