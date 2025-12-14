¿Cuánto y en qué gastan los tucumanos en el súper?

Si se analiza el comportamiento de las visitas a los supermercados, la situación también es de ajustes. En septiembre, las ventas de los supermercados cayeron un 0,8%, de acuerdo con los datos informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Si bien, en términos constantes, las cadenas instaladas en Tucumán mejoraron sus ventas en un 18% interanual, el reporte oficial (último dato disponible) confirma una tendencia: cada vez hay menos visitas de los consumidores. A lo largo de los últimos años, los súper radicados en la provincia reportaban un promedio de un millón de operaciones. El descenso ha sido paulatino hasta llegar a las 817.883 operaciones en septiembre en las 32 bocas que están dentro del relevamiento del Indec. De todas maneras, la venta por visita está por encima del promedio nacional, y se ubicó en $ 33.739.