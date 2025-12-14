Secciones
¿Cuánto y en qué gastan los tucumanos en el súper?

La tarjeta de crédito se consolida a la hora de efectuar las compras. Cae el promedio de visitas a los comercios. El costo para llenar el changuito.

HÁBITOS DE CONSUMO. Los tucumanos reflotaron una vieja estrategia: mirar, comprar y luego tomar la decisión de compra en el supermercado. HÁBITOS DE CONSUMO. Los tucumanos reflotaron una vieja estrategia: mirar, comprar y luego tomar la decisión de compra en el supermercado.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

Los consumidores cierran el año con restricciones. La economía hogareña no logró reubicarse con tantos vaivenes, pese a que se registró una desaceleración inflacionaria. El salario (formal e informal) no logra recuperarse y, sí, el ajuste en el presupuesto es inevitable. El 62% redujo gastos de su presupuesto en el último mes. El 50% de los consultados por Moguier declaró que se quedó sin dinero antes de terminar el mes, y el 57% afirmó que está endeudado, un aumento de 7 puntos en las perspectivas del último trimestre respecto del primero de este 2025 que tiene los días contados. Los principales recortes se evidenciaron en el uso de taxis o de transporte por App y de las salidas gastronómicas (70%).

Cristina Kirchner cuestionó la inflación de noviembre y aseguró que en 2015 la cifra era más baja

Más allá de estos datos, la esperanza no se pierde. De cara a 2026, el 53% de los consultados por la consultora manifestó que espera expansión de su capacidad de compra, lo que reforzó la brecha entre la esperanza futura y la contención presente.

Si se analiza el comportamiento de las visitas a los supermercados, la situación también es de ajustes. En septiembre, las ventas de los supermercados cayeron un 0,8%, de acuerdo con los datos informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Si bien, en términos constantes, las cadenas instaladas en Tucumán mejoraron sus ventas en un 18% interanual, el reporte oficial (último dato disponible) confirma una tendencia: cada vez hay menos visitas de los consumidores. A lo largo de los últimos años, los súper radicados en la provincia reportaban un promedio de un millón de operaciones. El descenso ha sido paulatino hasta llegar a las 817.883 operaciones en septiembre en las 32 bocas que están dentro del relevamiento del Indec. De todas maneras, la venta por visita está por encima del promedio nacional, y se ubicó en $ 33.739.

Los tucumanos siguen la tendencia federal al momento del uso de las herramientas financieras disponibles para pagar. El 44% de las ventas se financiaron con tarjetas de crédito, mientras que el 26% usó la tarjeta de débito. A su vez, el 16% de las operaciones se concretó en efectivo, y el resto mediante aplicaciones.

La inflación se hizo carne y la canasta básica llegó al millón de pesos

Respecto de las preferencias de compras, los grupos de artículos con los aumentos más significativos fueron: “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 53,4%; “Carnes”, con 45,2%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 35,2%; y “Otros”, con 34,8%.

La visita mensual

Todos los meses, la consultora Analytica realiza un sondeo acerca del consumo de los argentinos en las grandes cadenas comerciales. Para eso, selecciona productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, para reflejar una compra mensual de una familia tipo.

De ese análisis surgió que, en noviembre, el costo del changuito tuvo mayores subas en provincias del norte como Formosa (+3,3%), Santiago del Estero (+3,2%), Salta (+3,1%), Misiones (+3,1%) y Jujuy (+3,1%), junto con Entre Ríos (+3,2%). Por otro lado, los incrementos más moderados se registraron en patagónicas como Santa Cruz (1,9%), Chubut (1,9%), Neuquén (1,8%) y Tierra del Fuego (1,8%), además de CABA (1,8%). Cabe señalar que las provincias del sur tuvieron los mayores aumentos en octubre.

Al interior de la canasta, se destaca el aumento en carnes como la picada común entre el 7% y 11% y la hamburguesa que presentó subas generalizadas entre el 4% y 6%, a excepción de Chubut (7,5%), Entre Ríos (3,4%), La Pampa (2,8%) y Neuquén (3,3%). En el caso de las galletitas de agua se registró una leve reducción del precio en 15 provincias, mientras que en el resto se mantuvo invariante, dice el relevamiento al que accedió LA GACETA. Las mayores caídas se registraron en Catamarca (-3,5%) y Tucumán (-1,7%).

Luis Caputo destacó la baja de la inflación: "Se redujo a los menores niveles en ocho años"

Por otro lado, se destaca que el precio de la docena de huevos se mantuvo invariante en la mayoría de las provincias a excepción de Chubut (+2,9%), Santiago del Estero (+1%) y Tucumán (+1%).

El changuito más costoso se encuentra en Santa cruz ($ 851.133). Por el contrario, la compra más económica es dio en CABA ($ 772.386). En el caso de Tucumán llenar el changuito demandó un promedio de $ 793.9, una cifra que equivale, por ejemplo, al 76% del valor de una Canasta Básica Total de una familia tipo.

Temas
