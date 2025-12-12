El Gobierno sigue buscando dólares en el mercado

¿Cómo sigue la historia? Ese es el interrogante con el que los operadores del mercado cerraron la semana, en la que el Gobierno nacional colocó un bono en dólares (Bonar29N), a una tasa del 9,26%, pero sólo por U$S 1.000 millones, y en la que se estiraron billonarios vencimientos en pesos. Desde antes de estas operaciones, la inquietud del mercado se posó en cómo hará la gestión del presidente Javier Milei para recomponer las reservas internacionales del Banco Central (BCRA). Una de ellas es la compra de dólares contra un aumento de la demanda de dinero, lo que permite no esterilizar la oferta de pesos (absorber vía bonos). En este sentido, y antes de las colocaciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que sólo para mantener la Base Monetaria constante con relación al PBI (4% en la actualidad) el próximo año permitiría comprar U$S 7.000 millones, mientras que un aumento de un punto con relación al producto permitiría una compra adicional de U$S 7.000 millones.