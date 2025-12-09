Secciones
EconomíaNoticias económicas

¿Cuánto será el costo fiscal de la baja de las retenciones?

La decisión del Gobierno nacional podría beneficiar a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuánto será el costo fiscal de la baja de las retenciones?
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 5 Min

¿Cuánto es el costo fiscal directo del alivio fiscal anunciado para el campo? El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló hoy la baja en las retenciones paora el sector agropecuario de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados. Esta medida implicaría un costo fiscal directo de aproximadamente U$S 570 millones, de acuerdo con los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Dado el efecto directo de pérdida de recaudación, hay dos efectos indirectos potenciales de mayor recaudación, indica el reporte al que accedió LA GACETA:

Efecto indirecto 1: mayor base imponible del impuesto a las Ganancias. Los menores derechos de exportación aumentan la base imponible de ese impuesto y, por ende, su recaudación. "Obviamente para los casos en los que con los derechos vigentes ya se tenía una base imponible positiva. También puede darse una disminución de pérdidas, sin llegar al pago extra de Ganancias", explica el instituto.

Efecto indirecto 2: mayor renta de los productores. La renta que antes era capturada por el Estado pasa a los productores. Según el modelo que se utilice, parte de esa renta disponible se destina a consumo y a inversión, lo que debería generar nuevos ingresos fiscales por impuestos como ganancias, IVA y presión tributaria general por ambos destinos del ingreso. Lógicamente, esto genera una recaudación adicional para los tres niveles de gobierno.

Efecto indirecto 3: mayor producción (solo si la oferta responde). Según el Iaraf, si los productores reaccionan positivamente al mayor precio percibido (escenario de ofertaelástica) y aumentan su producción, puede elevarse la base imponible y generarse una recaudación adicional de los propios derechos de exportación. Dependiendo del grado de elasticidad de la oferta, se tendrá el porcentaje de recaudación de derechos de exportación recuperada. En un extremo, puede compensar completamente la reducción, es decir, el incremento de la producción puede incrementar la base imponible del tributo y compensar el descenso de alícuota. "Un aspecto importante se relaciona con el impacto de la mayor producción en los precios internacionales. Si un país, al aumentar su producción, genera una oferta adicional tal que hace bajar los precios internacionales, se reduce el impacto de la mayor base imponible derivada de la mayor exportación", subraya el diagnóstico privado. En el caso de una oferta inelástica, es decir sin reacción de la producción a mayores precios, obviamente este efecto indirecto no existe.

Así, para el gobierno nacional, si se considera el aumento posible de recaudación del impuesto a las Ganancias dada la distribución de coparticipación, se reduce el costo fiscal directo a U$S 520 millones, equivalente a $ 704.600 millones y a 0,08% del PBI. Además, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibirían U$S 66 millones por la coparticipación del incremento de recaudación del impuesto a las Ganancias, finaliza el Iaraf.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
2

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
3

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA
4

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
5

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
6

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Más Noticias
¿Reales, dólares o tarjeta? Cómo conviene hacer pagos en Brasil durante las vacaciones

¿Reales, dólares o tarjeta? Cómo conviene hacer pagos en Brasil durante las vacaciones

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

Regalías, innovación y retenciones: se abre el debate por la ley de semillas

Regalías, innovación y retenciones: se abre el debate por la ley de semillas

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Comentarios