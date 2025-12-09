¿Cuánto será el costo fiscal de la baja de las retenciones?

Efecto indirecto 3: mayor producción (solo si la oferta responde). Según el Iaraf, si los productores reaccionan positivamente al mayor precio percibido (escenario de ofertaelástica) y aumentan su producción, puede elevarse la base imponible y generarse una recaudación adicional de los propios derechos de exportación. Dependiendo del grado de elasticidad de la oferta, se tendrá el porcentaje de recaudación de derechos de exportación recuperada. En un extremo, puede compensar completamente la reducción, es decir, el incremento de la producción puede incrementar la base imponible del tributo y compensar el descenso de alícuota. "Un aspecto importante se relaciona con el impacto de la mayor producción en los precios internacionales. Si un país, al aumentar su producción, genera una oferta adicional tal que hace bajar los precios internacionales, se reduce el impacto de la mayor base imponible derivada de la mayor exportación", subraya el diagnóstico privado. En el caso de una oferta inelástica, es decir sin reacción de la producción a mayores precios, obviamente este efecto indirecto no existe.