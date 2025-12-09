¿Cuánto será el costo fiscal de la baja de las retenciones?

¿Cuánto es el costo fiscal directo del alivio fiscal anunciado para el campo? El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló hoy la baja en las retenciones paora el sector agropecuario de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados. Esta medida implicaría un costo fiscal directo de aproximadamente U$S 570 millones, de acuerdo con los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Dado el efecto directo de pérdida de recaudación, hay dos efectos indirectos potenciales de mayor recaudación, indica el reporte al que accedió LA GACETA:
Efecto indirecto 1: mayor base imponible del impuesto a las Ganancias. Los menores derechos de exportación aumentan la base imponible de ese impuesto y, por ende, su recaudación. "Obviamente para los casos en los que con los derechos vigentes ya se tenía una base imponible positiva. También puede darse una disminución de pérdidas, sin llegar al pago extra de Ganancias", explica el instituto.
Efecto indirecto 2: mayor renta de los productores. La renta que antes era capturada por el Estado pasa a los productores. Según el modelo que se utilice, parte de esa renta disponible se destina a consumo y a inversión, lo que debería generar nuevos ingresos fiscales por impuestos como ganancias, IVA y presión tributaria general por ambos destinos del ingreso. Lógicamente, esto genera una recaudación adicional para los tres niveles de gobierno.
Efecto indirecto 3: mayor producción (solo si la oferta responde). Según el Iaraf, si los productores reaccionan positivamente al mayor precio percibido (escenario de ofertaelástica) y aumentan su producción, puede elevarse la base imponible y generarse una recaudación adicional de los propios derechos de exportación. Dependiendo del grado de elasticidad de la oferta, se tendrá el porcentaje de recaudación de derechos de exportación recuperada. En un extremo, puede compensar completamente la reducción, es decir, el incremento de la producción puede incrementar la base imponible del tributo y compensar el descenso de alícuota. "Un aspecto importante se relaciona con el impacto de la mayor producción en los precios internacionales. Si un país, al aumentar su producción, genera una oferta adicional tal que hace bajar los precios internacionales, se reduce el impacto de la mayor base imponible derivada de la mayor exportación", subraya el diagnóstico privado. En el caso de una oferta inelástica, es decir sin reacción de la producción a mayores precios, obviamente este efecto indirecto no existe.
Así, para el gobierno nacional, si se considera el aumento posible de recaudación del impuesto a las Ganancias dada la distribución de coparticipación, se reduce el costo fiscal directo a U$S 520 millones, equivalente a $ 704.600 millones y a 0,08% del PBI. Además, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibirían U$S 66 millones por la coparticipación del incremento de recaudación del impuesto a las Ganancias, finaliza el Iaraf.