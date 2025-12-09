“Se lo dijimos en la cara a Sturzenegger”: qué responde el sector vitivinícola a las nuevas medidas

Mientras se acerca la cosecha, la incertidumbre crece. Las bodegas y los distribuidores llegan a la nueva temporada con stock acumulado y un consumo en ligera caída. “Va a ser una vendimia de normal a un poco menos. Los racimos están livianos y hay zonas con problemas. Pero lo más probable es que el bodeguero diga: ‘Vamos a pagar lo que pague el mercado’, y eso recién se sabe al final”, describió.