Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

La ceremonia que distingue a las grandes figuras del deporte provincial celebra su 21° edición con más disciplinas y reconocimientos. Podés participar con tu voto.

DESTACADO. El jugador de pato Maximiliano José Paz fue elegido por los lectores como el favorito en la votación popular de la Fiesta del Deporte 2024. DESTACADO. El jugador de pato Maximiliano José Paz fue elegido por los lectores como el favorito en la votación popular de la Fiesta del Deporte 2024. LA GACETA / FRANCO VERA
Hace 2 Hs

La Fiesta del Deporte, organizada por LA GACETA y ya consolidada como uno de los eventos más emblemáticos del calendario deportivo provincial, tendrá este lunes 15 de diciembre su 21° edición. La ceremonia se realizará desde las 20 en el Sheraton Tucumán Hotel y llegará con varias novedades que amplían el alcance de la premiación y el reconocimiento al deporte tucumano.

Creada en 2002 con el objetivo de visibilizar, difundir y prestigiar el talento deportivo de la provincia, la Fiesta del Deporte mantiene intacto su espíritu original y renueva su propuesta año tras año. En esta edición, además de sostener rubros ya tradicionales, la gala sumará nuevas disciplinas y volverá a destacar la trayectoria de quienes dejaron una huella en el deporte tucumano.

En total, serán 25 las disciplinas reconocidas en esta oportunidad. A las que ya formaban parte del programa se incorporan futsal, handball, natación, pádel, patín y sóftbol, lo que amplía el abanico de atletas alcanzados por la premiación. Cada disciplina tendrá a su ganador o ganadora anual, además de las menciones especiales al mérito y a la trayectoria deportiva, un rubro que ya quedó instalado en la ceremonia.

Como ocurre en cada edición, el Deportista Tucumano del Año surgirá de la votación de un jurado de notables integrado por periodistas de LA GACETA, colegas de otros medios y autoridades deportivas de la provincia. La elección se realizará el mismo día de la gala, desde las 18, luego de que cada jurado reciba el currículum anual de los deportistas nominados.

Los criterios de selección se mantienen respecto de años anteriores: que el atleta sea tucumano y que haya competido durante el año en la provincia, de manera total o parcial, o que haya representado a alguna asociación local. Por ese motivo, no son elegibles quienes hayan desarrollado su temporada exclusivamente en equipos del país o del exterior.

Además del premio principal, la Fiesta del Deporte volverá a tener el reconocimiento del público. A través de una encuesta habilitada en lagaceta.com.ar, los lectores podrán elegir a su favorito entre los deportistas distinguidos en cada disciplina. El ganador del rubro “Deportista de la Gente” será anunciado antes de la entrega del galardón mayor. En la edición 2024, ese reconocimiento quedó en manos de Maximiliano José Paz, representante del pato.

En la última edición, el premio al Deportista del Año fue para Nicolás Sánchez, histórico apertura de Los Pumas, mientras que en 2023 la distinción principal quedó para el tirador Joaquín Cisneros. Ahora, una nueva camada de atletas vuelve a quedar bajo la mirada del jurado y del público.

A continuación, ya podés participar y elegir a tu Deportista del Año dejando tu voto en la encuesta:

Temas TucumánLA GACETAFiesta del Deporte
