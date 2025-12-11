Secciones
EconomíaNoticias económicas

Luis Caputo destacó la baja de la inflación: "Se redujo a los menores niveles en ocho años"

El titular del Palacio de Hacieda aseguró que la caída del IPC responde al “orden fiscal y monetario” que impulsa la administración libertaria.

Luis Caputo. Luis Caputo.
Hace 1 Hs

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se refirió al dato de inflación de noviembre que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y destacó el proceso de reducción desde la asunción de Javier Milei al Gobierno. 

A través de su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), Caputo afirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) "registró una variación de 2,5% en noviembre, con una inflación núcleo de 2,6% y una variación de 0,4% y 2,9% en las categorías estacionales y reguladas.

La inflación se aceleró al 2,5% en noviembre y acumuló 31,4% en los últimos doce meses

La inflación se aceleró al 2,5% en noviembre y acumuló 31,4% en los últimos doce meses

"La variación interanual del IPC Nacional fue de 31,4%. La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21,0%)", sumó.

El ministro Caputo destacó la política económica del Gobierno

Luego, señaló que a casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en ocho años.

"El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre", finalizó su mensaje.

Inflación, ventas y fin de mes: voces divididas en las calles tucumanas sobre la situación económica y la gestión de Milei

Inflación, ventas y fin de mes: voces divididas en las calles tucumanas sobre la situación económica y la gestión de Milei
Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosTucumánBuenos AiresMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuánto será el costo fiscal de la baja de las retenciones?

¿Cuánto será el costo fiscal de la baja de las retenciones?

¿Qué implica la colocación de deudas anunciada por Caputo?

¿Qué implica la colocación de deudas anunciada por Caputo?

Pese a los anuncios oficiales, el mercado reacciona con bajas y sube el riesgo país

Pese a los anuncios oficiales, el mercado reacciona con bajas y sube el riesgo país

El dardo de Milei a los críticos: No me contrataron para hacer onanismo de análisis económicos

El dardo de Milei a los críticos: "No me contrataron para hacer onanismo de análisis económicos"

Los bonos en dólares extienden la suba y el riesgo país marca un mínimo de 15 días tras el anuncio de Caputo

Los bonos en dólares extienden la suba y el riesgo país marca un mínimo de 15 días tras el anuncio de Caputo

Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA
2

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
3

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas
4

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA
5

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
6

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Más Noticias
Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

Comentarios