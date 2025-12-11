Luis Caputo destacó la baja de la inflación: "Se redujo a los menores niveles en ocho años"

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se refirió al dato de inflación de noviembre que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y destacó el proceso de reducción desde la asunción de Javier Milei al Gobierno.
A través de su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), Caputo afirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) "registró una variación de 2,5% en noviembre, con una inflación núcleo de 2,6% y una variación de 0,4% y 2,9% en las categorías estacionales y reguladas.
"La variación interanual del IPC Nacional fue de 31,4%. La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21,0%)", sumó.
El ministro Caputo destacó la política económica del Gobierno
Luego, señaló que a casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en ocho años.
"El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre", finalizó su mensaje.
