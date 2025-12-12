La inflación se hizo carne y la canasta básica llegó al millón de pesos

El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y del Centro para Concertación y el Desarrollo (CCD) habían estimado que la inflación en el país fue del 2,7%, como en Tucumán. El coordinador general del IET, Fabián Amico, explicó que, dejando a un lado el precio de la carne, que se explica por cuestiones internas del sector, la inflación general de alimentos es el efecto rezagado de los movimientos del tipo de cambio en julio, agosto y septiembre. “Es un pass through ‘con demora’. Quizás el factor principal actual es el aumento de los precios regulados, donde muchos costos están plenamente dolarizados, como la energía. Así, cualquier devaluación produce una indexación de los precios de la energía que amplifica su efecto sobre los que pagan las familias y los costos de las empresas. El ajuste del gasto público en subsidios resulta directamente inflacionario, y el gobierno se ve obligado a acelerar el ritmo debido a la rebaja de impuestos y la rígida regla fiscal imperante, consolidando la tendencia hacia una aceleración inflacionaria”, fundamentó.