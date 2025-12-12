La inflación se hizo carne y la canasta básica llegó al millón de pesos

Disponer de un millón de pesos mensuales ya no garantiza cierta estabilidad financiera que le permita a una familia tipo llegar a fines de mes sin grandes contratiempos. Esa cifra se ha convertido en noviembre en el umbral de ingresos que un matrimonio con dos hijos pequeños debe reunir para evitar caer en la pobreza. El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que contempla alimentación más servicios esenciales, trepó un 4% durante noviembre. Por primera vez en la serie estadística histórica, la CBT ha llegado a las siete cifras: $ 1.050.006 para una familia tipo, de acuerdo con el cálculo realizado por la Dirección de Estadística de la Provincia. En lo que va del año, esa canasta acumuló una suba del 25,6%, mientras que en la comparación interanual, escaló un 29%, de acuerdo con las cifras difundidas por el organismo que dirige Pedro Rollán.
Tan inquietante como la pobreza es la indigencia. En ese aspecto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se ha disparado un 5,4% en el undécimo mes del año, duplicando al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tucumán, que ha sido del 2,7%. En el promedio nacional, la variación mensual fue de 4,1% para la CBA y de 3,6% para la CBT, según el informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aun más, la inflación fue más baja a nivel nacional que en la provincia: 2,5% versus 2,7%, un registro que, en Tucumán, no se observaba desde abril pasado.
¿Qué sucedió para que ambas canastas y la inflación tomen impulso casi al cierre de este 2025? Las propias estadísticas oficiales muestran el fenómeno. Por un lado, los incrementos de hasta un 14,5% en la carne ha motorizado la suba. Al desplegar el análisis por categoría del IPC puede observarse que la mayor variación del período corresponde a la categoría “Comunicación” (6,9%) seguida por “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (4%). En efecto, en el primer rubro, los mayores aumentos corresponden a las variedades “Servicio de telefonía celular” (12,08%), “Equipo para telefonía celular smartphone” (5,27%) y “Servicio de Internet domiciliaria” (0,99%).
El mayor impacto vino por el lado de “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas”, la división con mayor incidencia dentro del índice general. En ese sentido, se observa que los mayores reajustes corresponden a las variedades “Gaseosa base cola” (1,28%), “Nalga” (12,26%), “Pan francés tipo mignon” (0,64%), “Pan francés tipo flauta” (0,53%), “Carnaza común” (14,54%) y “Lomo” (13,03%). En otras palabras, los cortes cárnicos más populares sintieron el impacto del alza de precios.
En el Gran Buenos Aires (valor que se toma de referencia en el país, ya que varios distritos no miden la inflación), el índice acumuló en el año una variación de 27,9%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,4%.
La división de mayor aumento en noviembre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%). Esto obedeció al reacomodamiento de las tarifas de los servicios públicos privatizados.
El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y del Centro para Concertación y el Desarrollo (CCD) habían estimado que la inflación en el país fue del 2,7%, como en Tucumán. El coordinador general del IET, Fabián Amico, explicó que, dejando a un lado el precio de la carne, que se explica por cuestiones internas del sector, la inflación general de alimentos es el efecto rezagado de los movimientos del tipo de cambio en julio, agosto y septiembre. “Es un pass through ‘con demora’. Quizás el factor principal actual es el aumento de los precios regulados, donde muchos costos están plenamente dolarizados, como la energía. Así, cualquier devaluación produce una indexación de los precios de la energía que amplifica su efecto sobre los que pagan las familias y los costos de las empresas. El ajuste del gasto público en subsidios resulta directamente inflacionario, y el gobierno se ve obligado a acelerar el ritmo debido a la rebaja de impuestos y la rígida regla fiscal imperante, consolidando la tendencia hacia una aceleración inflacionaria”, fundamentó.
Lo que se viene: analistas creen que la inflación se moderará en los próximos meses
Pensando en la inflación venidera, la mediana del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, estima que los próximos tres datos de inflación marcarán a la baja (este mes en 2,1%, enero en 1,9% y febrero en 1,7%). “El mercado tiene en precios un escenario levemente más optimista, con un promedio de 1,8% durante el mismo período”, observa el equipo de Estrategias de IOL Inversiones.
Según su reporte sobre la evolución inflacionaria, de cara a lo que pueda suceder este mes, y a pesar de la estacionalidad positiva que genera todo diciembre, se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se modere con respecto al 2,5% de noviembre. “Suponiendo un número en el rango 2,1%-2,3%, 2025 cerraría con una inflación anual superior al 30%”, proyecta. Para el año que viene, el Poder Ejecutivo nacional calculó en el Presupuesto una inflación anual del 10,1%, pauta que el mercado cree que no se cumplirá.