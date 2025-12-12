Cristina Kirchner cuestionó la inflación de noviembre y aseguró que en 2015 la cifra era más baja

A través de su cuenta de X, la ex jefa de Estado ironizó sobre el "Indec de Milei y (Marco) Lavagna" y advirtió sobre el contexto recesivo del país. "Ese 2,5% llega después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones y obra pública, con un nuevo préstamo del FMI y con Luis Caputo tomando más deuda". Cristina Kirchner se preguntó retóricamente: "¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?".