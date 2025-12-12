Secciones
Cristina Kirchner cuestionó la inflación de noviembre y aseguró que en 2015 la cifra era más baja

La ex mandataria criticó el dato del 2,5% difundido por el Indec y lo contrastó con el "IPC Congreso" que difundía la oposición hace una década. Apuntó contra Caputo, Sturzenegger y Bullrich.

Cristina Fernández Cristina Fernández
Hace 16 Min

Cristina Kirchner reapareció hoy en redes sociales para cuestionar la inflación del 2,5% correspondiente a noviembre, cifra informada ayer por el Indec y que se ubicó por encima de las expectativas del mercado. Desde su domicilio en Constitución, donde cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad, la ex presidenta lanzó duras críticas a la gestión económica de Javier Milei y comparó la situación actual con el final de su mandato en 2015.

A través de su cuenta de X, la ex jefa de Estado ironizó sobre el "Indec de Milei y (Marco) Lavagna" y advirtió sobre el contexto recesivo del país. "Ese 2,5% llega después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones y obra pública, con un nuevo préstamo del FMI y con Luis Caputo tomando más deuda". Cristina Kirchner se preguntó retóricamente: "¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?".

Para reforzar su argumento, la ex presidenta adjuntó una fotografía de 2015 donde se ve a Federico Sturzenegger (actual ministro de Desregulación), Patricia Bullrich (hoy ministra de Seguridad) y al ex diputado Pablo Tonelli presentando el "IPC Congreso". 

Además recordó que aquel índice, impulsado por la oposición para contradecir las cifras oficiales del kirchnerismo, arrojaba para noviembre de 2015 un número inferior al actual.

"Hace exactamente diez años, los impresentables de siempre mostraban el 'IPC Congreso', que no era más que la repetición del índice de la Ciudad de Buenos Aires. En ese entonces, la inflación que ellos denunciaban era más baja que la de Milei", resaltó.

Finalmente, contrastó las condiciones macroeconómicas de ambos períodos. En esa línea destacó que en 2015 Argentina "no le debía ni un dólar al Fondo", tenía "los salarios más altos de América Latina" y mantenía políticas activas como la entrega de computadoras y medicamentos, en contraposición a la "caída libre del consumo" que denuncia en la actualidad.

