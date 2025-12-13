Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó el informe "De la soledad a la conexión social" en el que alertan que la salud social, un componente fundamental del bienestar general, fue "desatendida durante demasiado tiempo". La OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y la esencia de la salud social reside en la conexión social, que tiene una repercusión profunda en la salud.