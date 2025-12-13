No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

El ranking de los idiomas más demandados en Argentina dentro del mercado laboral lo encabeza el inglés, seguido por el portugués, el danés, el italiano y el chino mandarín (en ese orden). Pero como devela Preply, la mayor demanda no coincide con la mayor remuneración. En base a mejor salario, en Argentina encabeza el alemán, seguido por el italiano en el segundo puesto; el portugués en el tercero; el chino mandarín en el cuarto y el danés en el quinto.