No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

Dentro de los saberes y talentos más requeridos y rentables del mercado laboral, el idioma se posiciona cada vez más alto. Los traductores autónomos, como todo profesional independiente, pueden manejar su carga laboral y complementar sus ingresos con un trabajo secundario. Además, al tratarse de clientes internacionales la compensación de la remuneración se paga en moneda extranjera.
El sentido común nos trae al inglés como primera opción para enseñar, pero no es esta lengua la que figura en la cima de los idiomas más rentables en Argentina. Según un informe de la plataforma global de aprendizaje en línea Preply sobre los idiomas más lucrativos, el alemán es la lengua mejor remunerada con un salario anual de 9.268 dólares, equivalente a 13.9 millones de pesos. Esto implicaría un aporte extra de 772 dólares al mes.
El sondeo muestra que en Argentina, si bien el inglés encabeza la demanda, con 1198 ofertas de empleo (una cifra más de 1300% superior al siguiente idioma más solicitado, el portugués), esto no siempre se traduce en mejores salarios. El portugués y el danés son los idiomas más demandados después del inglés, con 89 y 81 ofertas de empleo, respectivamente.
Detrás del alemán como mejor idioma remunerado le sigue el italiano, con salarios anuales promedio de 8.692 dólares (13 millones de pesos). El inglés, mientras tanto, no aparece entre los cinco idiomas mejor pagados en el país.
Por su parte, para quienes enseñan portugués, el salario promedio anual es de 5.737 dólares (8.3 millones de pesos), 5.668 dólares (8.2 millones de pesos) para los del chino mandarín y 5.053 dólares (7.3 millones de pesos) para los que saben danés.
Los idiomas con mayor potencial profesional en Argentina
En América Latina, las economías de habla hispana atraviesan un momento de fuerte expansión, impulsadas por un mercado laboral cada vez más global y lleno de oportunidades para talento de todo el mundo.
El ranking de los idiomas más demandados en Argentina dentro del mercado laboral lo encabeza el inglés, seguido por el portugués, el danés, el italiano y el chino mandarín (en ese orden). Pero como devela Preply, la mayor demanda no coincide con la mayor remuneración. En base a mejor salario, en Argentina encabeza el alemán, seguido por el italiano en el segundo puesto; el portugués en el tercero; el chino mandarín en el cuarto y el danés en el quinto.
Yolanda Del Peso, vocera de Preply, aseguró: “Nuestros datos muestran que el talento bilingüe está en auge en América Latina, ya que las ofertas de empleo en inglés han aumentado más de un 1000% en Argentina y los idiomas europeos como el alemán ofrecen los salarios más altos en Colombia y Argentina. Está claro que los profesionales multilingües están muy demandados en toda la región”.
Empleos de traductores para hispanohablantes ¿Qué ciudades pagan más?
Tras analizar las oportunidades laborales bilingües en los países de habla hispana, Preply amplió el estudio al resto del mundo para identificar dónde existe mayor demanda de español. En términos de salarios, San Francisco (Estados Unidos) destaca como la ciudad más rentable para los hispanohablantes a nivel mundial, con un salario anual promedio que alcanza cerca de 92.000 dólares, casi el triple del promedio de Estados Unidos. Nueva York y Los Ángeles también se destacan, con salarios de 86.337 dólares y 84.767 dólares, respectivamente.
Fuera de Estados Unidos, los profesionales hispanohablantes pueden encontrar salarios competitivos en Melbourne (70.505 €), Múnich (69.500 €) y Londres (£60.269), lo que confirma la gran demanda de talento multilingüe en los principales centros financieros y tecnológicos del mundo.
En ese contexto, Del Ramo Pesos concluyó: “Aprender un segundo idioma no es solo una cuestión de empleabilidad, sino también de confianza, adaptabilidad y visión global. La capacidad de superar las barreras lingüísticas es una habilidad vital para cualquier empresa y puede darte una ventaja competitiva frente a otros profesionales”.
Con el avance de la tecnología y la globalización es cada vez más sencillo trabajar desde distintas partes del mundo aprovechando la diferencia idiomática y cultural. Las oportunidades para trabajos relacionados a los idiomas son múltiples y especialmente en 2026, tanto para el español como otras lenguas.