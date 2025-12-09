La pequeña Ainoa volvió a Tucumán tras un trasplante de hígado y fue recibida por Jaldo

El acompañamiento de la Casa de Tucumán

Jaldo valoró especialmente el rol de la Casa de Tucumán en Buenos Aires, a cargo de Enrique Salvatierra, por el sostén integral a las familias durante el tratamiento. “No solo se acompaña a los pacientes, también se contiene a los familiares, se les brinda hospedaje, comida y asistencia social”, afirmó. Además, adelantó que el Gobierno provincial trabajará en la mejora de la vivienda de la familia de Ainoa, debido a los cuidados especiales que requiere la bebé en esta etapa.