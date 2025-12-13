Santa Lucía de Siracusa: cómo fue su martirio y por qué su historia sigue conmoviendo

Los ojos y el símbolo

Uno de los aspectos más difundidos de su iconografía —Lucía con los ojos sobre un plato— proviene de tradiciones posteriores. Algunas versiones afirman que le arrancaron los ojos durante el martirio; otras cuentan que ella misma se los quitó para evitar el acoso de su pretendiente. No hay pruebas históricas de estos episodios, pero el símbolo se consolidó en la devoción popular.