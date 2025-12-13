Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud

El cuerpo suele enviar señales cuando algo no marcha bien. Los especialistas recomiendan prestar atención a cambios en la micción (aumento de la frecuencia nocturna o variaciones en el color y cantidad de orina) y a la retención de líquidos, visible en la hinchazón de piernas, tobillos y párpados. Otros síntomas de alarma incluyen fatiga crónica, dificultad respiratoria, anemia, náuseas, pérdida de peso inexplicable e hipertensión arterial.