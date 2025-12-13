Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud

Los riñones son los grandes filtros del organismo; su función es vital para depurar la sangre y eliminar toxinas a través de la orina. Sin embargo, a menudo los descuidamos hasta que aparecen los problemas.
El cuerpo suele enviar señales cuando algo no marcha bien. Los especialistas recomiendan prestar atención a cambios en la micción (aumento de la frecuencia nocturna o variaciones en el color y cantidad de orina) y a la retención de líquidos, visible en la hinchazón de piernas, tobillos y párpados. Otros síntomas de alarma incluyen fatiga crónica, dificultad respiratoria, anemia, náuseas, pérdida de peso inexplicable e hipertensión arterial.
Para proteger estos órganos, el sitio *Desafío Mundial* recopiló cinco modificaciones sencillas que ayudan a prevenir enfermedades graves:
1- Controlar el salero
El exceso de sodio es uno de los principales factores de riesgo. Superar el límite diario -que el Departamento de Agricultura de EE.UU. fija en una cucharadita- favorece el deterioro renal. El peligro oculto reside en los alimentos procesados, que suelen contener sodio en exceso.
2- Limitar los analgésicos
El consumo indiscriminado de medicamentos de venta libre no es gratuito para el cuerpo. Un informe del New England Journal of Medicine estima que el uso abusivo de analgésicos (como el paracetamol o acetaminofén) está vinculado a unos 5.000 casos de insuficiencia renal al año solo en Estados Unidos.
3- No aguantar las ganas de orinar
Postergar el momento de ir al baño es una mala costumbre. El Los especialistas advierten que cuanto más tiempo permanece la orina en la vejiga, mayor es la proliferación de bacterias, lo que aumenta el riesgo de infecciones que pueden ascender a los riñones.
4- Restringir los ultraprocesados
Estos productos son bombas de sodio, potasio y fósforo, una combinación que "estresa" y debilita la función renal. La recomendación es clara: consumirlos de forma esporádica y priorizar alimentos frescos en la dieta diaria.
5- Evitar las gaseosas
Las bebidas cola son doblemente nocivas. Las versiones regulares contienen una cantidad de azúcar equivalente a tres donuts, mientras que todas (incluidas las light) poseen ácido fosfórico, un compuesto que a largo plazo daña el tejido renal. El consejo es limitar su ingesta a una botella pequeña, una vez por semana como máximo.