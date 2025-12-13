Secciones
Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Tanto “Google: IA Práctica para Marketing” como “Business English: Listening and Communication skills - Part 1” dejarán de estar disponibles el 31 de diciembre.

Hace 2 Hs

Se acerca el cierre del año y muchos jóvenes empiezan a revisar qué habilidades necesitan para encarar mejor el 2026: actualizar el CV, reforzar el inglés o animarse por fin a aprender herramientas digitales que ya son parte del día a día. En ese escenario, los cursos online vuelven a ser un aliado clave para quienes buscan oportunidades accesibles, rápidas y sin horarios fijos.

Entre las propuestas más atractivas aparece Santander Open Academy, que abrió dos iniciativas pensadas para impulsar el perfil profesional de cualquier joven. Uno enseña a usar IA de Google aplicada al marketing y el otro permite mejorar el inglés laboral desde cero, sin pagar nada. Ambos son 100% online, con certificación y disponibles para personas desde los 16 años, sin importar el país de residencia.

Los dos cursos de Santander: gratuitos y con certificación

1) IA práctica para Marketing: cómo usar las herramientas de Google a tu favor

El primer curso, disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, explica de manera simple cómo aplicar la Inteligencia Artificial en tareas de marketing. Dura solo dos horas, está en español, inglés o portugués y ofrece una certificación al finalizar.

El programa muestra cómo funcionan herramientas como NotebookLM, Gemini y Google Analytics 4 (GA4) para conocer mejor a tu audiencia, crear contenido que conecte y mejorar el rendimiento de tus campañas. Además, enseña a redactar instrucciones efectivas para la IA con el método TCREI (Tarea, Contexto, Referencias, Evaluar, Iterar) y a usar Performance Max para aumentar el impacto de los anuncios.

También incluye casos prácticos que permiten aplicar todo en situaciones reales y adquirir habilidades útiles para el trabajo diario. Los interesados pueden comenzar ahora mismo en: santanderopenacademy.com/es/courses/google-practical-ai-for-marketing.html

2) Business English: ocho horas para mejorar tu comunicación profesional

La segunda propuesta es el curso Business English: Listening and Communication Skills – Part 1, también gratuito y disponible para jóvenes desde los 16 años. Tiene una duración de ocho horas, se realiza a tu ritmo y está enteramente en inglés.

El formato es tipo podcast, lo que facilita aprender en cualquier momento. A través de la vida laboral de “Lola”, una trabajadora del sector tecnológico, el curso enseña vocabulario empresarial, gramática práctica, phrasal verbs y claves de etiqueta profesional para reuniones, presentaciones y situaciones reales.

Es ideal para quienes necesitan mejorar su fluidez para estudiar, trabajar o postularse a convocatorias en el extranjero. Se puede ingresar en: santanderopenacademy.com/es/courses/business-english-listening-communication-skills-1.html

En ambos casos, los participantes reciben un certificado oficial del Santander por correo electrónico al completar todas las actividades. Ese documento se puede descargar, imprimir o sumar directamente al perfil de LinkedIn. No hace falta pagar nada ni cumplir requisitos técnicos complejos: solo contar con un dispositivo con acceso a internet.

Tanto el curso de IA como el de inglés están pensados para jóvenes que quieren destacarse en un mercado laboral cada vez más competitivo. La posibilidad de realizarlos por cuenta propia, sin horarios fijos y con certificación oficial los vuelve una opción accesible y estratégica para quienes buscan sumar herramientas antes de dar el próximo paso académico o profesional.

