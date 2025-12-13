Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Se acerca el cierre del año y muchos jóvenes empiezan a revisar qué habilidades necesitan para encarar mejor el 2026: actualizar el CV, reforzar el inglés o animarse por fin a aprender herramientas digitales que ya son parte del día a día. En ese escenario, los cursos online vuelven a ser un aliado clave para quienes buscan oportunidades accesibles, rápidas y sin horarios fijos.