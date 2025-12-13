Por qué algunas personas sienten tristeza y soledad en Navidad, según los especialistas en salud mental

La Navidad suele asociarse a luces, regalos y encuentros familiares, y se la presenta como un tiempo destinado a la felicidad, la unión y la abundancia, tanto material como afectiva. Sin embargo, para muchas personas, estas fechas también traen emociones que parecen chocar con ese ideal: tristeza, nostalgia, ansiedad o incluso depresión. Comprender por qué emergen estos sentimientos y asumirlos como parte válida de la experiencia humana resulta clave para atravesar el período sin negar lo que se siente.