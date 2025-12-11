Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

El consumo de café forma parte de la rutina diaria de millones de personas, y sus efectos estimulantes suelen ser aprovechados para mejorar la concentración y combatir el cansancio. Sin embargo, no todos pueden incorporarlo con la misma libertad: ciertos grupos deben evitarlo o limitarlo estrictamente debido a los riesgos que puede generar en su organismo.
Diversas evidencias señalan que, en estos casos puntuales, la cafeína puede agravar condiciones preexistentes o desencadenar síntomas que afectan la salud y el bienestar general. Por eso, especialistas advierten que existen cuatro tipos de personas para quienes el café no es una buena opción y recomiendan conocer los motivos antes de consumirlo.
Los cuatro tipos de personas que no deberían tomar café
Personas con trastornos de ansiedad
Se sabe que el café es un estimulante del sistema nervioso central y por eso muchas personas lo beben para tener energía cuando el trabajo lo requiere. Sin embargo, en determinadas personas, el café puede aumentar la ansiedad. Según el Hospital Clínico de Barcelona en España, el consumo prolongado de estimulantes, incluida la cafeína, puede aumentar los episodios de ansiedad.
Personas con problemas gastrointestinales
El café también puede considerarse un alimento irritante y por ello cualquier persona que padezca úlceras o gastritis debe evitar su consumo, ya que algunas personas pueden experimentar dolor y acidez de estómago y deberían considerar beber otro tipo de bebidas.
Personas con problemas cardíacos
Cuando una mujer está en la ‘dulce espera’ tiene muchos cambios significativos en su cuerpo y la nutrición es fundamental para el buen desarrollo del bebé. Es por eso que todo lo que una madre consuma afectará directa o indirectamente al bebé que lleva en su vientre.
Para saber si uno puede consumir café sin restricciones o con moderación, es necesario consultar con un médico para saber si no se tendrá alguno de estos efectos en la salud.
Mujeres embarazadas
Al ser un estimulante, el café puede aumentar el ritmo cardíaco y es por esta razón principal que no se recomienda a personas con arritmias, hipertensión y otros problemas cardíacos. Por ello, se recomienda que las personas más sensibles a estos problemas eviten consumir esta bebida o consulten con un especialista si existe una cantidad recomendada que pueden ingerir si les causa problemas.
El consumo de café en esta etapa, según la Organización Mundial de la Salud, retrasa la eliminación de la cafeína de la sangre de la mujer y el principal compuesto del café, la cafeína, puede atravesar la placenta y afectar metabólicamente al feto.
Otros estudios han sugerido que el consumo de café por parte de mujeres embarazadas puede provocar pérdida de peso en el bebé, parto prematuro o muerte fetal.