Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

Al ser un estimulante, el café puede aumentar el ritmo cardíaco y es por esta razón principal que no se recomienda a personas con arritmias, hipertensión y otros problemas cardíacos. Por ello, se recomienda que las personas más sensibles a estos problemas eviten consumir esta bebida o consulten con un especialista si existe una cantidad recomendada que pueden ingerir si les causa problemas.