Secciones
SociedadSalud

El Día de la Prevención del Suicidio activa alertas sobre el impacto del tema en jóvenes

Cada 10 de septiembre se recuerda este problema de salud mental, que afecta de manera especial a las nuevas generaciones. Dónde pedir ayuda en Tucumán.

UNA PROBLEMÁTICA VIGENTE. En las Américas, el impacto del suicidio es especialmente grave en jóvenes de 15 a 29 años, con tasas tres veces más altas entre los varones. / PEXELS UNA PROBLEMÁTICA VIGENTE. En las Américas, el impacto del suicidio es especialmente grave en jóvenes de 15 a 29 años, con tasas tres veces más altas entre los varones. / PEXELS
Hace 1 Hs

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una fecha clave para visibilizar una problemática que afecta a millones de familias en el mundo, y que golpea con especial fuerza a adolescentes y jóvenes adultos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, más de 720.000 personas se quitan la vida.

El suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Y, por cada acto consumado, muchas más personas intentan suicidarse. La existencia de una tentativa es un importante factor de riesgo. En la Argentina, según el Boletín Epidemiológico Nacional 2025, hasta la semana epidemiológica 34 (es decir, hasta el 23 de agosto), se registraron 7.087 intentos de suicidio no mortales y 479 con desenlace fatal.

Una iniciativa regional para prevenir muertes evitables

En las Américas, el impacto del suicidio es especialmente grave en personas menores de 30 años, con tasas tres veces mayores entre los varones. Ante este escenario, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que el próximo 11 de septiembre de 2025 presentará la Iniciativa Regional de Prevención del Suicidio, con el objetivo de fortalecer las capacidades nacionales, reducir la mortalidad y promover la colaboración regional.

El programa pondrá énfasis en intervenciones basadas en evidencia, como las de la guía "Live Life" de la OMS, que incluye iniciativas como la restricción del acceso a medios letales, la detección temprana, el acompañamiento comunitario y la promoción de entornos escolares seguros.

El lanzamiento de la OPS se realizará de manera virtual el 11 de septiembre a las 14.30 horas de la Argentina; contará con interpretación en inglés y español y estará abierto al público previa inscripción en este enlace: paho-org.zoom.us/webinar/register/WN_Qr6jw2z8Rciy0RdNBakQ6A#/registration 

La OMS y la OPS coinciden en que la prevención del suicidio requiere acciones multisectoriales, sostenidas y basadas en derechos humanos, que integren a los sistemas de salud, la educación, la justicia y las comunidades. Hablar de salud mental, detectar señales de alarma y garantizar el acceso a la atención son pasos estratégicos para salvar vidas.

Dónde pedir ayuda en Tucumán

- La línea 135 del programa de Prevención y Abordaje de la Conducta Suicida ofrece asistencia durante las 24 horas a personas con conducta de riesgo en salud mental.

- El Hospital Obarrio (Av. Colón 750, San Miguel de Tucumán) tiene una guardia y consultorios de Salud Mental: (0381) 424-4123.

- El Hospital Avellaneda tiene un Servicio de Psicología: (0381) 421-4500.

- Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y hospitales públicos.

- La línea 107 (Emergencias del SAME Tucumán) puede intervenir ante situaciones urgentes.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas LatinoaméricaOrganización Panamericana de la SaludOrganización Mundial de la SaludArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
2

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
3

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?
4

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso
5

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso

El municipio capitalino agiliza la gestión del Tribunal de Faltas
6

El municipio capitalino agiliza la gestión del Tribunal de Faltas

Más Noticias
Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso

El municipio capitalino agiliza la gestión del Tribunal de Faltas

El municipio capitalino agiliza la gestión del Tribunal de Faltas

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Comentarios