El Día de la Prevención del Suicidio activa alertas sobre el impacto del tema en jóvenes

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una fecha clave para visibilizar una problemática que afecta a millones de familias en el mundo, y que golpea con especial fuerza a adolescentes y jóvenes adultos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, más de 720.000 personas se quitan la vida.
El suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Y, por cada acto consumado, muchas más personas intentan suicidarse. La existencia de una tentativa es un importante factor de riesgo. En la Argentina, según el Boletín Epidemiológico Nacional 2025, hasta la semana epidemiológica 34 (es decir, hasta el 23 de agosto), se registraron 7.087 intentos de suicidio no mortales y 479 con desenlace fatal.
Una iniciativa regional para prevenir muertes evitables
En las Américas, el impacto del suicidio es especialmente grave en personas menores de 30 años, con tasas tres veces mayores entre los varones. Ante este escenario, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que el próximo 11 de septiembre de 2025 presentará la Iniciativa Regional de Prevención del Suicidio, con el objetivo de fortalecer las capacidades nacionales, reducir la mortalidad y promover la colaboración regional.
El programa pondrá énfasis en intervenciones basadas en evidencia, como las de la guía "Live Life" de la OMS, que incluye iniciativas como la restricción del acceso a medios letales, la detección temprana, el acompañamiento comunitario y la promoción de entornos escolares seguros.
La OMS y la OPS coinciden en que la prevención del suicidio requiere acciones multisectoriales, sostenidas y basadas en derechos humanos, que integren a los sistemas de salud, la educación, la justicia y las comunidades. Hablar de salud mental, detectar señales de alarma y garantizar el acceso a la atención son pasos estratégicos para salvar vidas.
Dónde pedir ayuda en Tucumán
- La línea 135 del programa de Prevención y Abordaje de la Conducta Suicida ofrece asistencia durante las 24 horas a personas con conducta de riesgo en salud mental.
- El Hospital Obarrio (Av. Colón 750, San Miguel de Tucumán) tiene una guardia y consultorios de Salud Mental: (0381) 424-4123.
- El Hospital Avellaneda tiene un Servicio de Psicología: (0381) 421-4500.
- Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y hospitales públicos.
- La línea 107 (Emergencias del SAME Tucumán) puede intervenir ante situaciones urgentes.