El Día de la Prevención del Suicidio activa alertas sobre el impacto del tema en jóvenes

El suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Y, por cada acto consumado, muchas más personas intentan suicidarse. La existencia de una tentativa es un importante factor de riesgo. En la Argentina, según el Boletín Epidemiológico Nacional 2025, hasta la semana epidemiológica 34 (es decir, hasta el 23 de agosto), se registraron 7.087 intentos de suicidio no mortales y 479 con desenlace fatal.