Secciones
SociedadSalud

No es ni la dieta ni el ejercicio: la ciencia afirma que este es el factor que asegura la longevidad

Un estudio impactante revela que el descanso adecuado tiene una conexión más fuerte con una vida larga que otros hábitos de salud bien conocidos.

El factor que predice la longevidad mejor que la dieta y el ejercicio. El factor que predice la longevidad mejor que la dieta y el ejercicio. Fuente: GQ
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Si alguna vez sacrificaste horas de sueño para terminar una tarea, maratonear una serie o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad nocturno, la ciencia tiene algo importante que decirte. Aquello que ganamos al quedarnos despiertos hasta tarde podría, sorprendentemente, estar acortando nuestra esperanza de vida. Un nuevo y revelador estudio afirma que un factor crucial predice la longevidad mejor, incluso, que la dieta y el ejercicio, dos pilares tradicionalmente asociados a una vida larga.

Los 15 hábitos de la cultura japonesa que promueven la longevidad y el bienestar

Los 15 hábitos de la cultura japonesa que promueven la longevidad y el bienestar

Investigadores de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OHSU) en Estados Unidos analizaron minuciosamente los datos de encuestas realizadas en todo el país, que abarcan desde el año 2019 hasta 2025. El objetivo era comparar las cifras de esperanza de vida con la duración del descanso autoinformada por los participantes. La conclusión es contundente: dormir lo suficiente tiene una conexión más fuerte con vivir más años que la actividad física o una alimentación saludable.

La falta de sueño, un riesgo tan fuerte como el tabaquismo

Para el análisis, los expertos consideraron "sueño insuficiente" a dormir menos de siete horas por noche. Al cruzar esta información con otras variables conocidas que influyen en la longevidad, como el nivel educativo, la inactividad física o la situación laboral, la asociación entre la falta de descanso y una menor esperanza de vida se mantuvo firme. De hecho, solo el tabaquismo mostró una relación más fuerte.

“No esperaba que [la falta de sueño] estuviera tan fuertemente correlacionada con la esperanza de vida”, admitió el fisiólogo del sueño de OHSU, Andrew McHill. “Siempre hemos pensado que dormir es importante, pero esta investigación realmente lo confirma: las personas deberían esforzarse por dormir entre siete y nueve horas, si es posible”.

La clave para tu bienestar general

Si bien este es un estudio observacional, lo que significa que no puede probar una relación de causa y efecto directa, sí sugiere que la cantidad de horas que descansamos es un indicador muy significativo de nuestra salud a largo plazo. Dormir adecuadamente es vital para casi todos los aspectos de nuestro bienestar. Perder una sola noche puede afectar nuestros circuitos cerebrales y nuestro sistema inmunológico.

Estos problemas de salud pueden, a largo plazo, contribuir a la mortalidad. Los investigadores destacan, por ejemplo, que afecciones como la obesidad y la diabetes están relacionadas con la falta de sueño y podrían reducir la esperanza de vida. “Es intuitivo y tiene mucho sentido, pero aun así fue sorprendente verlo materializarse con tanta fuerza en todos estos modelos”, afirmó McHill.

“Esta investigación demuestra que debemos priorizar el sueño al menos tanto como lo que comemos o el ejercicio que hacemos”, concluyó el experto Andrew McHill. “Dormir bien por la noche mejorará cómo te sientes, pero también cuánto tiempo vivirás”.


Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Chau insomnio: el ejercicio que recomiendan los expertos para conciliar el sueño más rápido

Chau insomnio: el ejercicio que recomiendan los expertos para conciliar el sueño más rápido

Estos son los tres alimentos clave para ganar masa muscular después de los 50 años

Estos son los tres alimentos clave para ganar masa muscular después de los 50 años

Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

El ejercicio del escorpión: el truco para ganar fuerza, flexibilidad y mejorar la postura que potencia la tradicional plancha

El ejercicio del escorpión: el truco para ganar fuerza, flexibilidad y mejorar la postura que potencia la tradicional plancha

¿Cuántos abdominales deberías hacer según tu edad? Esto dicen los expertos

¿Cuántos abdominales deberías hacer según tu edad? Esto dicen los expertos

Lo más popular
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
1

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán
2

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
3

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
4

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado
5

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia
6

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

Más Noticias
El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

¿Seguirá lloviendo? Cómo estará el clima hoy en Tucumán

¿Seguirá lloviendo? Cómo estará el clima hoy en Tucumán

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Comentarios