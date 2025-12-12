No es ni la dieta ni el ejercicio: la ciencia afirma que este es el factor que asegura la longevidad

Si alguna vez sacrificaste horas de sueño para terminar una tarea, maratonear una serie o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad nocturno, la ciencia tiene algo importante que decirte. Aquello que ganamos al quedarnos despiertos hasta tarde podría, sorprendentemente, estar acortando nuestra esperanza de vida. Un nuevo y revelador estudio afirma que un factor crucial predice la longevidad mejor, incluso, que la dieta y el ejercicio, dos pilares tradicionalmente asociados a una vida larga.
Investigadores de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OHSU) en Estados Unidos analizaron minuciosamente los datos de encuestas realizadas en todo el país, que abarcan desde el año 2019 hasta 2025. El objetivo era comparar las cifras de esperanza de vida con la duración del descanso autoinformada por los participantes. La conclusión es contundente: dormir lo suficiente tiene una conexión más fuerte con vivir más años que la actividad física o una alimentación saludable.
La falta de sueño, un riesgo tan fuerte como el tabaquismo
Para el análisis, los expertos consideraron "sueño insuficiente" a dormir menos de siete horas por noche. Al cruzar esta información con otras variables conocidas que influyen en la longevidad, como el nivel educativo, la inactividad física o la situación laboral, la asociación entre la falta de descanso y una menor esperanza de vida se mantuvo firme. De hecho, solo el tabaquismo mostró una relación más fuerte.
“No esperaba que [la falta de sueño] estuviera tan fuertemente correlacionada con la esperanza de vida”, admitió el fisiólogo del sueño de OHSU, Andrew McHill. “Siempre hemos pensado que dormir es importante, pero esta investigación realmente lo confirma: las personas deberían esforzarse por dormir entre siete y nueve horas, si es posible”.
La clave para tu bienestar general
Si bien este es un estudio observacional, lo que significa que no puede probar una relación de causa y efecto directa, sí sugiere que la cantidad de horas que descansamos es un indicador muy significativo de nuestra salud a largo plazo. Dormir adecuadamente es vital para casi todos los aspectos de nuestro bienestar. Perder una sola noche puede afectar nuestros circuitos cerebrales y nuestro sistema inmunológico.
Estos problemas de salud pueden, a largo plazo, contribuir a la mortalidad. Los investigadores destacan, por ejemplo, que afecciones como la obesidad y la diabetes están relacionadas con la falta de sueño y podrían reducir la esperanza de vida. “Es intuitivo y tiene mucho sentido, pero aun así fue sorprendente verlo materializarse con tanta fuerza en todos estos modelos”, afirmó McHill.
“Esta investigación demuestra que debemos priorizar el sueño al menos tanto como lo que comemos o el ejercicio que hacemos”, concluyó el experto Andrew McHill. “Dormir bien por la noche mejorará cómo te sientes, pero también cuánto tiempo vivirás”.