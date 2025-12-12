No es ni la dieta ni el ejercicio: la ciencia afirma que este es el factor que asegura la longevidad

Investigadores de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OHSU) en Estados Unidos analizaron minuciosamente los datos de encuestas realizadas en todo el país, que abarcan desde el año 2019 hasta 2025. El objetivo era comparar las cifras de esperanza de vida con la duración del descanso autoinformada por los participantes. La conclusión es contundente: dormir lo suficiente tiene una conexión más fuerte con vivir más años que la actividad física o una alimentación saludable.