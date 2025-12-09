Se promulgó la suba del boleto en la capital tucumana: por qué todavía se paga $950 y no $1.250

“Fíjase el precio de venta al público del boleto del Servicio Público Esencial de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros, en la modalidad tarjeta magnética, en la suma de $ 1.250”, consigna el artículo 1° de la ordenanza 5.485, que será publicada en el Boletín Oficial de la Municipalidad. Los artículos 2° y 3° refieren a los valores que afrontan los usuarios de los abonos educativos (del 35% al 70% del monto) y sociales (del (75% al 80%). “La implementación de lo establecido en los artículos precedentes se hará efectiva una vez que el Departamento Ejecutivo arbitre los medios correspondientes para tal fin y las relativas al sistema SUBE. El Departamento Ejecutivo informará al Honorable Concejo Deliberante, dentro de los 30 días de la promulgación de la presente ordenanza, sobre las medidas adoptadas para su cumplimiento”, detalla el artículo 4°.