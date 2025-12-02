Secciones
Tributos municipales: bonificación del 30% por pago anticipada anual del CISI
Hace 7 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán bonificará con un descuento del 30% a los contribuyentes que realicen de manera adelantada el pago anual anticipado de las Contribuciones que Inciden Sobre los Inmuebles (CISI) correspondiente a 2026, hasta el próximo 30 de diciembre de 2025.

Las boletas estarán disponibles en los próximos días en la página web de la Dirección de Ingresos Municipales (DIM): https://www.dimsmt.gob.ar/, en la sección “C.I.S.I.”, donde se solicitará el número de padrón para su visualización y descarga.

Cabe destacar que los tributos municipales se pueden abonar de manera online, mediante código QR y con tarjetas de débito y crédito de todos los bancos y billeteras virtuales (Mercado Pago, Ualá, BNA+, MODO, Naranja X, Personal Pay y Cuenta DNI).

Por otra parte, la Dirección de Ingresos Municipales (DIM) extendió hasta el 30 de diciembre la vigencia del plan de facilidades de pago que ofrece importantes descuentos para regularizar deudas municipales. La prórroga busca facilitar que más contribuyentes puedan acogerse al régimen y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación municipal.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución General N° 0035, firmada el 27 de noviembre por el director de Ingresos Municipales, Jorge Fabián Martínez, y publicada en el Boletín Municipal. La norma modifica los plazos de adhesión establecidos originalmente en la Resolución General N° 0013/2025 y prolongados luego por la Resolución N° 0032/2025, cuyo vencimiento operaba el 30 de noviembre.

Fortalecer la recaudación

Según se detalla en los considerandos, la prórroga busca facilitar que más contribuyentes puedan acogerse al régimen y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación municipal. La extensión aplica a todos los tributos contemplados en el Código Tributario Municipal, incluidos intereses, recargos y multas.

La resolución también actualiza el artículo 6° del régimen y ratifica las distintas alternativas de pago disponibles para quienes regularicen deudas que no hayan estado incluidas en planes que previamente hayan caducado.

