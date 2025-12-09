Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

López indicó que mantuvieron diálogos con el Gobierno para ir encontrando una solución que permita sacar a los animales delante de los carros y que los trabajadores puedan seguir adelante con sus tareas. En ese sentido, opinó que tiene que llevarse a cabo de manera correcta. “¿De qué sirve que le des un motocarro a un compañero que no sabe leer ni escribir si no podrá sacar el carnet de manejo?”, ejemplificó. Dijo que en la planta de reciclado tienen algunas tricicletas para que los recolectores urbanos puedan realizar sus trabajos, pero que dos fueron robadas.