Los concejales de la capital tucumana aprobaron el aumento del boleto a $1.250

Con un amplio consenso político, se sancionó la actualización tarifaria del 31% para el transporte público.

Hace 1 Hs

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sancionó el incremento del boleto de colectivo, que pasará de $950 a $1.250. La ordenanza fue aprobada por una contundente mayoría, lo que reflejó el acuerdo entre los distintos bloques políticos ante la urgencia de actualizar una tarifa que no sufría modificaciones desde hace más de un año.

Durante el debate, los ediles justificaron la suba del 31% al señalar el desajuste provocado por la inflación en los costos operativos de las empresas, fundamentalmente en combustible, repuestos y salarios.

Impacto social y futuro

A pesar del ajuste, la normativa contempla la continuidad del sistema de abonos sociales y estudiantiles. Según se explicó en el recinto, los descuentos se mantendrán vigentes para amortiguar el impacto en los bolsillos de los usuarios más vulnerables, ajustándose proporcionalmente al nuevo valor base.

La nueva tarifa entrará en vigencia una vez que el Ejecutivo municipal promulgue la ordenanza. Sin embargo, el escenario sigue siendo complejo, ya que tanto empresarios como funcionarios advirtieron que el transporte atraviesa una "situación crítica" y no descartaron que sean necesarias nuevas revisiones tarifarias durante el transcurso de 2026.

Temas TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánFernando JuriRossana Chahla
