Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Cuando Carlos Tevez escribió aquel tuit en marzo de 2024 parecía apenas parte de una discusión futbolera tras un Independiente-Barracas Central caliente. Pero hoy, con Sur Finanzas bajo investigación, allanamientos en la AFA y denuncias por lavado, ese mensaje se convirtió en una pieza clave dentro del expediente.
Todo comenzó tras el 2-2 entre el “Rojo” y Barracas Central. Tevez, enojado por el arbitraje de Pablo Dóvalo, disparó que sabía que iban a jugar “contra 14”. Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia, respondió con ironías, cuestionando su preparación como DT. Entonces llegó la frase que hoy tomó otra dimensión.
“Me parece que tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Alí Babá”, respondió Tevez en X.
Nadie lo imaginaba en aquel momento, pero esa publicación terminó derivando en una denuncia formal.
Elisa Carrió y referentes de la Coalición Cívica (Matías Yofe y Facundo Del Gaiso) presentaron ante PROCELAC y Casación una denuncia que apunta a investigar presunto lavado de activos, testaferros y adquisición de bienes vinculados al presidente de la AFA y su tesorero.
El caso gira en torno a Real Central SRL, empresa a nombre de Luciano Nicolás Pantano (monotributista) y Ana Lucía Conte (jubilada y posteriormente autónoma). Según el escrito, habrían adquirido dos lotes de más de 105 mil m² en Villa Rosa, Pilar, donde funcionaría una mansión con autos de colección, haras de caballos árabes, pista de entrenamiento y helipuerto.
Los denunciantes sostienen que ni las categorías fiscales ni los ingresos declarados permitirían justificar semejante inversión. Y allí vuelve la pista del tuit: la referencia de Tevez a “autos importados” y “bolsos de Qatar” fue, según la presentación, el primer hilo del ovillo.
Por qué señalan a Tapia y Toviggino
La denuncia menciona que el inmueble podría estar vinculado a la cúpula de la AFA. Según el escrito, vecinos declararon haber visto a Claudio Tapia ingresar en reiteradas ocasiones, incluso en helicóptero, y se destaca que Pantano fue designado en 2021 al frente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, y desde 2022 como protesorero de Almirante Brown.
“Este tweet de @__CarlitosTevez de marzo del 2024 puede ser la punta del ovillo para que la justicia investigue”, publicó Del Gaiso cuando se presentó la denuncia.
La PROCELAC ahora analiza trazabilidad patrimonial, movimientos bancarios y el rol de sociedades presuntas intermediarias. El expediente coincide temporalmente con la investigación de Sur Finanzas por presunto lavado y evasión, lo que agregó combustible a una causa que ya salpicaba a estructuras cercanas al fútbol argentino.
Lo que parecía una pelea caliente en redes entre Tevez y Toviggino, hoy se lee como premonición. Mientras Sur Finanzas enfrenta causas en distintos fueros y la Justicia allana clubes y oficinas vinculadas al esquema económico, aquel tuit volvió a circular y a tomar nuevo sentido.
No fue una casualidad. Semanas después, la Coalición Cívica profundizó la denuncia señalando inconsistencias fiscales, compra de vehículos de alta gama, supuestos prestanombres y vínculos directos con la dirigencia de AFA.
El mensaje de “Apache” dejó de ser provocación futbolera y se transformó en insumo judicial. Un recuerdo incómodo que vuelve a la superficie justo cuando el tablero del fútbol argentino atraviesa la crisis más grave en décadas.