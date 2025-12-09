Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Por qué señalan a Tapia y Toviggino

La denuncia menciona que el inmueble podría estar vinculado a la cúpula de la AFA. Según el escrito, vecinos declararon haber visto a Claudio Tapia ingresar en reiteradas ocasiones, incluso en helicóptero, y se destaca que Pantano fue designado en 2021 al frente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, y desde 2022 como protesorero de Almirante Brown.