Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Multibox, el nuevo centro logístico desarrollado por Metrocúbico en Camino del Perú al 700, fue inaugurado oficialmente y se presenta como una solución para la logística de última milla. El complejo ofrece 50 galpones, 12 oficinas, 10 locales comerciales, cocheras de cortesía y seguridad las 24 horas.
Desarrollado para acompañar las nuevas dinámicas de almacenamiento y distribución que hoy demandan empresas, pymes y emprendedores, el complejo combina infraestructura moderna, diseño contemporáneo y una ubicación estratégica entre Yerba Buena y San Miguel de Tucumán. Su localización permite conexiones rápidas con los principales accesos de la ciudad, lo que lo posiciona como un punto operativo fundamental para la distribución inmediata.
La arquitectura de Multibox se basa en una composición de volúmenes modulares que le otorgan identidad propia al proyecto. Así lo describe Alejandro Belio, CEO de Metrocúbico:
“El desafío fue integrar en una ubicación como esta, que es excepcional, el conjunto de usos: galpones logísticos, oficinas y locales comerciales. El concepto arquitectónico es ‘multiboxes’, porque imaginamos un conjunto de cajas que juegan volumétricamente, lo que uno ve de la fachada al llegar por la avenida. Ese es un factor distintivo. Unido a la ubicación, pegada a la estación de servicio, creemos que transforma este lugar que antes era un baldío.”
Además de su diseño, Multibox introduce en Tucumán un modelo ampliamente desarrollado en grandes ciudades del mundo: los centros logísticos de última milla, un formato que responde a la aceleración del comercio digital y a la necesidad de acercar los productos al consumidor final.
En este sentido, Oscar Bercovich, presidente de Metrocúbico, destaca:
“Es un desarrollo nuevo para Tucumán, que probablemente marque el inicio de un camino de muchos proyectos similares. La logística de última milla responde a un cambio profundo: antes las personas se movían a los centros urbanos a buscar cosas; hoy las cosas deben estar cada vez más cerca de las personas. Esa cercanía es clave para un buen servicio.”
Con la inauguración de Multibox, Metrocúbico reafirma su visión como desarrolladora: anticipar tendencias, elevar la infraestructura urbana y generar proyectos que impulsen el crecimiento económico y la transformación del entorno.