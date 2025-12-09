Luces, magia y encuentro: así se vive el nuevo Paseo Navideño en el corazón de Tucumán

La velada comenzó en la intersección de Crisóstomo Álvarez y Congreso. Acompañada por la Banda Municipal y dos "Papá Noel", la jefa municipal recorrió la peatonal, donde repartió pan dulce y gorros a vecinos y turistas. El trayecto sirvió para presentar la nueva ornamentación del paseo con un despliegue de 125 cortinas de luces LED, 80 meteoros dinámicos, 36 paneles de diseño y estrellas de hierro iluminadas, todo montado por más de 30 empleados municipales.