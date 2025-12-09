Secciones
Luces, magia y encuentro: así se vive el nuevo Paseo Navideño en el corazón de Tucumán

La intendenta Rossana Chahla inauguró el "Punto Navideño" y el sistema lumínico de la peatonal Congreso. La jornada culminó con el encendido del tradicional árbol en la avenida Soldati, marcando el inicio de los festejos en la ciudad.

Hace 2 Hs

El espíritu navideño se apoderó de San Miguel de Tucumán desde anoche. En un acto encabezado por la intendenta Rossana Chahla, el municipio dejó oficialmente inaugurado el "Punto Navideño", un circuito festivo que conecta el histórico Paseo de la Independencia con el Parque 9 de Julio.

La velada comenzó en la intersección de Crisóstomo Álvarez y Congreso. Acompañada por la Banda Municipal y dos "Papá Noel", la jefa municipal recorrió la peatonal, donde repartió pan dulce y gorros a vecinos y turistas. El trayecto sirvió para presentar la nueva ornamentación del paseo con un despliegue de 125 cortinas de luces LED, 80 meteoros dinámicos, 36 paneles de diseño y estrellas de hierro iluminadas, todo montado por más de 30 empleados municipales.

La comitiva avanzó luego hacia la Plaza Independencia, donde también se estrenó una iluminación especial y se habilitaron las Ferias Navideñas sobre calle 24 de Septiembre, con más de 50 emprendedores ofreciendo productos locales.

El cierre en el Parque

El momento culmine de la noche tuvo lugar en el acceso al Parque 9 de Julio, en la intersección de las avenidas Soldati y Capitán Cáceres. Allí, Chahla encendió el tradicional Árbol de Navidad, que este año luce un renovado sistema de luces LED y cuenta con un "Punto Selfie" para que las familias puedan retratar el momento.

"Este es un lugar de encuentro. Así como lo vestimos de Navidad, luego será el Paseo de la Patria; queremos generar experiencias compartidas y cercanía con la gente", expresó la intendenta. "Esto es genuino, la gente se acerca sola y ver a los vecinos emocionados no se compra con nada", afirmó.

En vísperas de las fiestas, la intendenta llamó a la reflexión sobre estas fechas. "Es una época de retrospección y esperanza. Para los creyentes, celebramos el nacimiento de Jesús, lo más importante", dijo.

