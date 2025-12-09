La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

La transferencia de aviones de combate es un acto con profundas implicancias políticas y diplomáticas. La compra se realizó en cooperación con Estados Unidos, que autorizó la transferencia de las aeronaves de producción estadounidense y otorgó U$S 40 millones en Financiamiento Militar Extranjero. Este subsidio subraya el fortalecimiento de los vínculos con los países proveedores y aliados, sentando las bases para una mayor cooperación técnica y entrenamiento conjunto, como el que ya se evidencia con la presencia de pilotos daneses en el traslado.